В Бурятии обсудили проблему фальсификации истории России

Преподаватели кафедры «Философия, история и культурология» и студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) приняли участие во Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои». Они организовали и провели круглый стол на тему «Проблемы фальсификации истории Великой Отечественной войны».

- В 2023 году Россия отметила 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. Искажение истории – основная тема в информационной войне. В информационном обществе медийное пространство становится той средой, на базе которой можно не только формировать общественное мнение, но и формировать политические взгляды молодежи. Материалы псевдонаучных исследований публикуются в СМИ и интернете, что негативно сказывается на патриотизме молодого поколения россиян» - рассказала заведующая кафедрой «Философия, история и культурология» и студенты ВСГУТУ, профессор Лариса Мантатова.

В своих докладах студенты отмечают, что фальсификацию исторических фактов можно рассматривать как один из способов гибридной войны, которой необходимо противостоять, регулярно проводя мероприятия, направленные против пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны. Они предложили ряд мероприятий, которые необходимо проводить для преодоления искажения истории в образовательном процессе.