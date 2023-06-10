В Бурятии тушили пожар, который произошел из-за сухой грозы

За прошедшие сутки возникло два лесных пожара в Иволгинском и Баунтовском районах Бурятии.

Возгорание в Баунтовском районе возникло из-за неосторожного обращения с огнём, в Иволгинском - из-за сухой грозы. 10 июня продолжаются работы по тушению лесного пожара в Иволгинском районе, возгорание в Баунтовском районе ликвидировано.

- На тушении работали 75 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, и привлечённых. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 29,40 га, - сообщают в РАЛХ.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.





Фото: "Номер один"