Общество 11.06.2023 в 11:41
В Бурятии военнослужащие завершили курс подготовки операторов БПЛА
Они получили навыки, необходимые при выполнении боевых задач в ходе СВО
Текст: Номер один
В Бурятии военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) завершили курс подготовки по специальности - оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе ВВО.
На теоретических занятиях операторы изучили основы аэродинамики, разновидности квадрокоптеров, на компьютерных симуляторах тренировались в их управлении, после приступили к практическим полетам.
В ходе прошедшего курса обучения военнослужащие ВВО получили знания и навыки, необходимые при выполнении боевых задач с учетом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции (СВО).
Фото: function.mil.ru
На теоретических занятиях операторы изучили основы аэродинамики, разновидности квадрокоптеров, на компьютерных симуляторах тренировались в их управлении, после приступили к практическим полетам.
В ходе прошедшего курса обучения военнослужащие ВВО получили знания и навыки, необходимые при выполнении боевых задач с учетом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции (СВО).
Фото: function.mil.ru
Тегибезопасность армия подготовка СВО