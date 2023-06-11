В Бурятии военнослужащие завершили курс подготовки операторов БПЛА

В Бурятии военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) завершили курс подготовки по специальности - оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе ВВО.На теоретических занятиях операторы изучили основы аэродинамики, разновидности квадрокоптеров, на компьютерных симуляторах тренировались в их управлении, после приступили к практическим полетам.В ходе прошедшего курса обучения военнослужащие ВВО получили знания и навыки, необходимые при выполнении боевых задач с учетом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции (СВО).Фото: function.mil.ru