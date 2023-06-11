В Улан-Удэ обновили 23 тыс квадратных метров дорожной разметки

В Улан-Удэ с начала работ – со 2 мая, дорожные бригады нанесли разметку на более чем 700 пешеходных переходах и обновили осевые линии на 90 участках дорог, сообщили в Комбинате по благоустройству столицы Бурятии.Разметку обновили на улицах Лимонова, Ботанической, Ключевской, Бабушкина, Сахьяновой, Жердева, Боевой, Смолина, Шумяцкого, Мокрова, Н. Петрова, Комарова, Блинова, Куйбышева, Борсоева, на пр. Автомобилистов, дороге в Верхнюю Березовку и других.«По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в декабре 2022 года полномочия по нанесению дорожной разметки передали Комбинату по благоустройству. Такое решение было принято с целью экономии бюджетных средств и для повышения оперативности работы. На нанесение дорожной разметки в бюджете этого года предусмотрено 17 млн рублей. Запланированный объем нанесения разметки на этот год – 25,8 тыс квадратных метров – это пешеходные переходы и осевые линии дорог», - говорит директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Для выполнения работ по нанесению дорожной разметки были приобретены две специализированные машины «Шмель» на общую сумму 11,6 млн руб, специальная краска для нанесения дорожной разметки и стеклошарики для отражения разметки в ночное время.«В первую очередь, разметку наносим на магистральных, центральных улицах с наиболее интенсивным движением. Работаем только ночью, чтобы не препятствовать движению транспорта в дневное время. С восьми вечера до двенадцати ночи мы работаем на пешеходных переходах, а после часу ночи до шести утра - наносим осевые линии на дорогах», — пояснил мастер Комбината по благоустройству Жаргал Жамсаранов.Работы по нанесению разметки выполняются согласно проекту организации дорожного движения при среднесуточной температуре выше +15 градусов и в сухую погоду.Фото: ulan-ude-info.ru