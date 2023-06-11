Общество 11.06.2023 в 20:41

Как и любой праздник - в заботах и хлопотах

Большинство россиян (70%) знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России
A- A+
Текст: Номер один
Как и любой праздник - в заботах и хлопотах
День России — важный государственный праздник, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России (День независимости). Это один из самых «молодых» государственных праздников, но, несмотря на это, большинство россиян (70%) знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России.

Осведомленность граждан об этом празднике росла с начала замеров в 2006 году (62%) до 2021 года (73%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.ВЦИОМ представляет результаты опроса россиян, приуроченного ко Дню России.

В этот день в российских городах проходят праздничные и торжественные мероприятия, посетить которые планируют 17% граждан (2018 г. — 20%). Чаще на них можно будет встретить женщин (21% vs 12% мужчин), больший интерес к праздничным торжествам в этот день проявляют и сельские жители (25% vs 5% среди жителей обеих столиц и 14-17% в городах). Праздничный салют хотят посмотреть 13% (2018 г. — 17%). В перечне других вариантов отдыха россиян на этот день: прогулки и отдых на природе (пикник, шашлык и т.д.) — 21%; гости — 14%; просмотр телевизора — 11% и посещение театра, концерта или кино — 5%.

Несмотря на то, что 12 июня — выходной день, часть опрошенных планируют провести его в заботах и хлопотах: работать будут 25%; посвятить выходной домашним делам намерены 22%; работу на дачном участке указал каждый пятый — 20%. За пять лет планы россиян на этот день практически не изменились.

Мужчины будут работать 12 июня в два раза чаще, чем женщины (34% vs 18%), а еще чаще — молодежь 18-24 лет (43%).

Отдохнуть на природе в этот день чаще других планируют россияне молодого и среднего возраста 18-44 лет (24-26% vs 16-18% в группе 45+).

Заниматься дачным участком в этот день собираются 30% россиян старше 60 лет, еще 23% в этой группе планируют уделить время просмотру телевизора, а 18% — посмотреть на праздничный салют.

На вопрос, какие значимые достижения и успехи произошли в нашей стране за последние 10-15 лет, дал ответ каждый второй россиянин (51%), и спектр ответов оказался достаточно разнообразным. Россияне говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть опрошенных отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%). Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10-15 лет, Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу (8%); улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%).

Фото: unsplash.com
Теги
даты опрос День России

Все новости

В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
11.06.2023 в 21:59
Как и любой праздник - в заботах и хлопотах
11.06.2023 в 20:41
Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ
11.06.2023 в 19:23
Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций
11.06.2023 в 18:55
В Бурятии в нынешнем году региональный маткапитал получили почти 680 семей
11.06.2023 в 18:45
В Улан-Удэ школьники сдали нормы ГТО
11.06.2023 в 18:29
Строительство животноводческого комплекса на 15 тыс голов начнется в Бурятии
11.06.2023 в 17:26
ВЭФ-2023 сфокусируется на вызовах нового времени
11.06.2023 в 13:15
Почти 2 млн рублей потерял житель Улан-Удэ на криптовалюте
11.06.2023 в 12:16
В Улан-Удэ обновили 23 тыс квадратных метров дорожной разметки
11.06.2023 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
Площадь лесного пожара выросла до 150 гектаров, в том числе 80 гектаров - верховой огонь
11.06.2023 в 21:59
Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ
В праздничном концерте примут участие популярные исполнители Бурятии
11.06.2023 в 19:23
Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций
Инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли на 26,2% и составили 106,1 млрд рублей
11.06.2023 в 18:55
В Бурятии в нынешнем году региональный маткапитал получили почти 680 семей
Из них 656 семей направили его на улучшение жилищных условий, 22 - на получение образования детьми
11.06.2023 в 18:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru