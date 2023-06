Как и любой праздник - в заботах и хлопотах

День России — важный государственный праздник, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России (День независимости). Это один из самых «молодых» государственных праздников, но, несмотря на это, большинство россиян (70%) знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России.Осведомленность граждан об этом празднике росла с начала замеров в 2006 году (62%) до 2021 года (73%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет результаты опроса россиян, приуроченного ко Дню России.В этот день в российских городах проходят праздничные и торжественные мероприятия, посетить которые планируют 17% граждан (2018 г. — 20%). Чаще на них можно будет встретить женщин (21% vs 12% мужчин), больший интерес к праздничным торжествам в этот день проявляют и сельские жители (25% vs 5% среди жителей обеих столиц и 14-17% в городах). Праздничный салют хотят посмотреть 13% (2018 г. — 17%). В перечне других вариантов отдыха россиян на этот день: прогулки и отдых на природе (пикник, шашлык и т.д.) — 21%; гости — 14%; просмотр телевизора — 11% и посещение театра, концерта или кино — 5%.Несмотря на то, что 12 июня — выходной день, часть опрошенных планируют провести его в заботах и хлопотах: работать будут 25%; посвятить выходной домашним делам намерены 22%; работу на дачном участке указал каждый пятый — 20%. За пять лет планы россиян на этот день практически не изменились.Мужчины будут работать 12 июня в два раза чаще, чем женщины (34% vs 18%), а еще чаще — молодежь 18-24 лет (43%).Отдохнуть на природе в этот день чаще других планируют россияне молодого и среднего возраста 18-44 лет (24-26% vs 16-18% в группе 45+).Заниматься дачным участком в этот день собираются 30% россиян старше 60 лет, еще 23% в этой группе планируют уделить время просмотру телевизора, а 18% — посмотреть на праздничный салют.На вопрос, какие значимые достижения и успехи произошли в нашей стране за последние 10-15 лет, дал ответ каждый второй россиянин (51%), и спектр ответов оказался достаточно разнообразным. Россияне говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть опрошенных отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%). Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10-15 лет, Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу (8%); улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%).Фото: unsplash.com