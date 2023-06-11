В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо

Сложный пожар возле Таксимо, сообщил в своем Телеграм глава Бурятии. «В связи с изменением ветра и увеличения площади лесного пожара до 150 гектаров (в том числе 80 гектаров верховой огонь), вблизи поселка Таксимо возникла угроза перехода лесного пожара на населенный пункт» - уточнил Алексей Цыденов.Производится наращивание группировки. Задействовано 96 человек, 15 единиц техники, из них на защите - 57 человек и 11 единиц техники. Из Улан-Удэ вылетел вертолет с водосливным устройством. В готовности на станции Таксимо пожарный поезд.Предварительная причина пожара человеческий фактор.«В районе подстанции ФСК распространение пожара приостановлено. Обстановка сложная», - отметил глава Бурятии.Фото: Телеграм