Как выбрать чемодан?

Вопрос: «Собираемся летом в отпуск. На что стоит обратить внимание при выборе чемодана?»

Петр Валентинович К.

Главные ориентиры в выборе чемодана – количество вещей, которые человек берет с собой, и правила авиаперевозчиков.

Помимо размера, важную роль играет материал чемодана:

- Текстильные. Не будет царапин и трещин, мало весит, много карманов и отделений.

- Пластиковые. Крепкие, весят немного и долговечны. Лучше тканевых сохранят багаж от сырости.

- Алюминиевые. Стильные и элегантные, но дорогие чемоданы. Дороже только чемоданы из натуральной кожи.

Также стоит обратить внимание на ручки и колесики:

1. Чем колес больше, тем чемодан устойчивее и маневреннее.

2. Самые прочные колесики – силиконовые и полиуретановые.

3. Хорошо, когда у чемодана не меньше двух ручек сверху: одна - чтобы нести, другая - чтобы везти, и есть дополнительная ручка сбоку.

Чемоданы на защелках практичнее, герметичнее и закрываются в буквальном смысле по щелчку.

Важно помнить, что чемоданы относятся к категории товаров, не подлежащих возврату, если они куплены в офлайне. Однако согласно закону «О защите прав потребителей» потребитель вправе обменять чемодан надлежащего качества на аналогичный товар у того же продавца, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Обмен возможен, если чемодан не использовался, его товарный вид не испорчен, а также имеется чек. Если на обмен нужного товара не будет, то потребитель может потребовать вернуть деньги.

При покупке через интернет потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи или в течение 7 дней после. Возврат товара осуществляется на тех же условиях, как при обмене чемодана в магазинах. За возврат качественного товара продавец может удержать стоимость обратной доставки. Поэтому, приобретая чемодан онлайн, важно обратить внимание на условия его возврата.