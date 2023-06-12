Как выбрать чемодан?
Вопрос: «Собираемся летом в отпуск. На что стоит обратить внимание при выборе чемодана?»
Петр Валентинович К.
Главные ориентиры в выборе чемодана – количество вещей, которые человек берет с собой, и правила авиаперевозчиков.
Помимо размера, важную роль играет материал чемодана:
- Текстильные. Не будет царапин и трещин, мало весит, много карманов и отделений.
- Пластиковые. Крепкие, весят немного и долговечны. Лучше тканевых сохранят багаж от сырости.
- Алюминиевые. Стильные и элегантные, но дорогие чемоданы. Дороже только чемоданы из натуральной кожи.
Также стоит обратить внимание на ручки и колесики:
1. Чем колес больше, тем чемодан устойчивее и маневреннее.
2. Самые прочные колесики – силиконовые и полиуретановые.
3. Хорошо, когда у чемодана не меньше двух ручек сверху: одна - чтобы нести, другая - чтобы везти, и есть дополнительная ручка сбоку.
Чемоданы на защелках практичнее, герметичнее и закрываются в буквальном смысле по щелчку.
Важно помнить, что чемоданы относятся к категории товаров, не подлежащих возврату, если они куплены в офлайне. Однако согласно закону «О защите прав потребителей» потребитель вправе обменять чемодан надлежащего качества на аналогичный товар у того же продавца, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Обмен возможен, если чемодан не использовался, его товарный вид не испорчен, а также имеется чек. Если на обмен нужного товара не будет, то потребитель может потребовать вернуть деньги.
При покупке через интернет потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи или в течение 7 дней после. Возврат товара осуществляется на тех же условиях, как при обмене чемодана в магазинах. За возврат качественного товара продавец может удержать стоимость обратной доставки. Поэтому, приобретая чемодан онлайн, важно обратить внимание на условия его возврата.