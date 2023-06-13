Проверка на трезвость

Вопрос: «В каких случаях водителя могут проверить на трезвость?»

Максим Васильевич У.

Чтобы защитить участников дорожного движения от нетрезвых водителей, в России вводят различные меры. Например, устанавливают штрафы нарушителям, совершенствуют процедуру проверки на трезвость тех, кто сел за руль.

Так, если тест покажет уровень алкоголя выше нормы, назначат штраф в несколько десятков тысяч рублей и заберут права на срок до двух лет. За повторное нарушение могут оштрафовать на 300 тыс. рублей или даже лишить свободы.

У процедуры проверки нетрезвого водителя есть правила. Они немного поменялись в этом году и будут действовать до марта 2029-го. Необходимо присутствие двух понятых или видеосъемка. Допустимая норма этилового спирта - менее 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха.

Основания для проверки:

1. Если водитель - виновник ДТП, в котором пострадали люди.

2. Если у водителя есть один или несколько признаков:

- запах алкоголя;

- резкое изменение цвета лица;

- неустойчивость позы;

- странное поведение;

- нарушение речи.