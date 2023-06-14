Вопрос: «Можно ли уволиться по собственному желанию без согласия работодателя?»

Инна Михайловна З.

По пояснению Роструда, согласия работодателя на увольнение сотрудника по собственному желанию не требуется.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме в сроки, установленные Трудовым кодексом. По общему правилу не позднее чем за две недели.

Для некоторых категорий работников установлен специальный срок предупреждения об увольнении по собственному желанию.

За 3 дня - для работника в течение испытательного срока, если он придет к выводу, что предложенная работа не является для него подходящей.

За 3 календарных дня:

- для работников, заключивших трудовой договор сроком до 2 месяцев;

- для работников, занятых на сезонных работах;

Не менее чем за 1 месяц:

- для руководителей организации;

- для спортсменов;

- для тренеров.

Если не отпускают

При конфликтной ситуации заявление об увольнении может быть вручено работником представителю работодателя под роспись (например, передано в секретариат, отдел кадров, канцелярию и т.д.) или отправлено по почте заказным письмом.

Работодатель должен оформить приказ об увольнении сотрудника по собственному желанию и ознакомить с этим приказом сотрудника под роспись.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя, по письменному заявлению работника - другие документы, связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет (выплатить зарплату и компенсацию за все неиспользованные отпуска).