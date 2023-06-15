Регистрация авто

Вопрос: «Как зарегистрировать машину?»

Постановка машины на учет - это обязательная процедура, которая подтверждает исправность автомобиля и безопасность для других участников дорожного движения.

Зарегистрировать авто нужно в течение 10 дней с даты покупки, которая фиксируется в договоре. Если владелец младше 16 лет, машину запишут на одного из родителей или опекуна.

Ездить на незарегистрированном автомобиле нельзя. Первый раз грозит штраф в размере 500–800 рублей. А при повторном нарушении грозит лишение прав на 1-3 месяца.

При постановке на учет оплачивается 3650 руб., в которые входит:

- новый паспорт транспортного средства - 800 руб.;

- новые регистрационные знаки - 2000 руб.;

- свидетельство о регистрации паспорта - 500 руб.;

- внесение изменений в ПТС - 350 руб.

Если не потребуется одна из услуг, платить за нее не нужно.

Документы:

- заявление на регистрацию ТС, подать его можно в ГИБДД, МФЦ или через «Госуслуги»;

- паспорт владельца;

- документ, подтверждающий право на владение автомобилем, — договор купли-продажи;

- свидетельство о наследственном праве;

- полис ОСАГО;

- диагностическую карту с последнего техосмотра, если машине более 4 лет;

- ПТС;

- доверенность, если оформлять будет другой человек.

Способы постановки на учет:

- ГИБДД. Можно обратиться в ближайшее отделение ГИБДД или записаться на прием через «Госуслуги». Инспекция назначит дату и время, когда можно будет приехать с машиной и документами. Инспектор ГИБДД осмотрит автомобиль, сверит номера VIN в ПТС. Если все в порядке - выдадут новый номер или оставят старый.

- Регистрация через МФЦ

- Регистрация у дилера. Зарегистрировать авто можно у дилера со специальным статусом. Но необходимо заранее уточнить, предоставляет ли он такую услугу. Некоторые дилеры предлагают за отдельную плату доставку машины на эвакуаторе прямо до пункта ГИБДД с оформлением всех документов и выдачи номера.

После постановки на учет на руки выдают СТС - свидетельство о регистрации транспортного средства. Документ делается один раз и входит в список обязательных, которые могут потребовать сотрудники ГИБДД.