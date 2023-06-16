Снос старого дачного дома

Вопрос: «Хотим снести старый дом на даче. Есть ли какие-то ограничения для этого?»

Виктор Базарович Ц.

Если дом не стоит на кадастровом учете, то потребуется отключение от подведенных к нему коммуникаций. Для этого нужно пригласить специалиста ресурсоснабжающей организации, который составит акт об отключении и прекращении технического обслуживания. Если же к дому не подключены коммуникации, то сносить можно без всяких препятствий.

Если дом стоит на кадастровом учете, то сначала необходимо отключить от всех коммуникаций, подведенных к дому. Затем направить в орган местного самоуправления два уведомления: о начале сноса и его завершении. Это можно сделать через МФЦ либо обратившись напрямую в местные органы власти.

После сноса надо пригласить кадастрового инженера, который должен состоять в саморегулируемой организации. Он составляет акт обследования участка.

Далее следует обратиться в Росреестр для снятия дома с учета. Это необходимо, чтобы не начислялся налог на имущество физических лиц.

По действующему законодательству согласие соседей на снос частного загородного дома не требуется.