Байкальский молодежный форум проходит в Бурятии

Байкальский молодёжный форум проходит в селе Сухая Кабанского района Бурятии с 12 по 15 июня. В нем принимают участие 200 человек - представители районов Бурятии, регионов России, включая подшефный Бурятии Старобешевский район ДНР, а также делегаты из Китая, Монголии, Эквадора, Йемена, Белоруссии, 16 федеральных и региональных экспертов.Форум открылся флеш-мобом посвященным празднованию Дня России, а заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов и глава Бурятии Алексей Цыденов провели с участниками встречу в формате «вопрос-ответ».Впервые на форум приехали молодёжные объединения из Донецкой народной республики и Запорожской области. Также участие в форуме принимают представители Китая, Монголии, Эквадора, Йемена, Белоруссии, Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга и районов Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Будущее России и всего мира - в руках молодежи. Кто сегодня молодой, кто сегодня еще только учится и развивается, завтра уже творит историю. И наш Байкальский молодежный форум, где молодежь собирается, общается между собой, осваивает новые навыки, узнает новые для себя вещи, а мы их слышим, понимаем и устраиваем такой контакт - это важно для того, чтобы все наше развитие было правильным.В рамках форума работают разные секции, разные коммуникации по различным темам, где старшие наставники, опытные, и известные люди делятся своим опытом. Мы не только сами делимся опытом, мы в первую очередь приобретаем опыт и видим, что для молодежи важно, что их интересует и с чем нам вместе предстоит поработать. Это очень важно. Надо отметить, что форум получился интересным по составу участников. У нас здесь представители со всей России и из других стран. Так что и в последующие годы приглашаем всех в Бурятию обмениваться идеями и мыслями, и все вместе двигаться уверенно вперед», - сказал Алексей Цыденов.За три дня форума участников ждут семинары, тренинги, деловые игры, мастер-классы, лекции от 16 ведущих федеральных экспертов в области государственной молодежной политики и некоммерческого сектора, а также встречи с лидерами общественного мнения.«Ничто не может заменить личного общения, это знакомство с такими же яркими людьми со всей страны, когда есть возможность поделиться своим проектом и создать совместный. То, что касается возможностей, все больше и больше появляется форумов по линии Росмолодежи, всего в этом году проходит 25 форумов. У Байкальского форума есть все шансы встать в линейку международных, Глава Бурятии искренне поддерживает и мы со своей стороны такие инициативы, безусловно, тоже поддерживаем», - отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.Напомним, Байкальский молодежный форум проходит на Байкале один раз в четыре года. На открытии БМФ-2023 глава Бурятии поддержал инициативу участников форума, сделать его ежегодным. Это площадка личностного и профессионального роста, сообщество активной и целеустремленной молодежи, место встречи и диалога. БМФ-2023 собрал на берегу Байкала более 200 представителей молодежи. Для них организовано пять образовательных площадок:#Помогай – для тех, кто не равнодушен и всегда готов помочь. Актуальными знаниями в области добровольчества и организации волонтерских проектов поделится Андрей Черкасов – ведущий менеджер управления образовательных программ и аналитики школы «Добро.Университета».#Гордись – для тех, кто в любых обстоятельствах остается вместе с Родиной. О новых форматах патриотического воспитания и формировании патриотизма в молодежной среде расскажет Андрей Самотоин – исполнительный директор Всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи «Наставники России».#Медиашкола – для тех, кто работает с контентом и осознает его силу. Прокачать профессиональные навыки в СММ, научиться ориентироваться в информационном пространстве, познакомиться с опытными экспертами в сфере медиа, найти коллег и единомышленников поможет Валентина Севидова – СММ-эксперт, блогер.#Вдохновляй – самая творческая площадка на БМФ. Для тех, кто интересуется креативными индустриями во всех проявлениях.#Живи_без_границ – главный смысл трека, который объединяет и доказывает особое место Бурятии в отношениях между Россией и Азией. Для тех, кто открыт миру и ищет глобальные возможности.Фото: egov-buryatia.ru