Общество 13.06.2023 в 10:23
В Бурятии уровень дефицита кадров достиг максимума с начала года
Самыми дефицитными специалистами в Бурятии сейчас являются медики и фармацевты
Текст: Номер один
В Бурятии индекс конкуренции на рынке труда опустился до соотношения 3,1 резюме на вакансию. Это рекордно-низкий показатель с начала 2023 года. Эти изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе, сообщает пресс-служба hh.ru Дальний Восток.
Максимальные значения индекса в текущем году были зафиксированы в марте – 4,2 резюме на вакансию, однако, в апреле он начал снижаться констатировали эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.
Самыми дефицитными специалистами в Бурятии сейчас являются трудящиеся из сферы «Медицина, фармацевтика» – на одну вакансию в среднем для них приходится всего 1,3 резюме. Также в список наиболее дефицитных кадров, попали специалисты из сферы «Автомобильный бизнес» (1,6), «Сельское хозяйство» (1,8), «Строительство, недвижимость» (2,1), «Производство, сервисное обслуживание» (2,1), «Добыча сырья» и «Рабочий персонал» (по 2,2 в каждой из сфер), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (2,6), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,7), «Розничная торговля» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 2,8), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,9 резюме на вакансию).
Наоборот, наиболее высокий профицит кадров по итогам мая сложился в сферах «Маркетинг, реклама, PR» (13,2 резюме на вакансию), «Искусство, развлечения, массмедиа» (11,6) и «Административный персонал» (9,5). Специалисты с этой квалификацией могут испытывать сейчас сложности с трудоустройством, в связи с высокой конкуренцией за работу.
Уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий, при этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.
«Рынок труда по итогам мая продолжает находиться в состоянии дефицита людей и вновь обновлённого рекорда низкой безработицы, которая по итогам апреля составила 3,3%. Также hh.индекс в Дальневосточном ФО в мае снизился на 0,3 и составил 2,8 пункта по отношению к апрелю (по России 3,6 резюме на вакансию, -0,3 п.п.), достигнув минимальных значений в этом году. Число активных резюме за месяц вновь снизилось (в целом -5% по ДФО), в то время как динамика активных вакансий, ещё в феврале отыгравшая спад по сравнению с началом 2022 года, перешла к устойчивому росту (+4% по отношению к апрелю).
Очевидно, что нижняя точка в этих показателях ещё не достигнута – впереди лето, которое считается сложным сезоном для найма сотрудников. Из дальневосточных регионов уровень конкуренции в мае текущего года оказался ниже всего на Чукотке (1), Еврейской АО (2), Приморском и Хабаровском крае (2,4 и 2,6 соответственно)», - комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
Фото: pixabay.com
Максимальные значения индекса в текущем году были зафиксированы в марте – 4,2 резюме на вакансию, однако, в апреле он начал снижаться констатировали эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.
Самыми дефицитными специалистами в Бурятии сейчас являются трудящиеся из сферы «Медицина, фармацевтика» – на одну вакансию в среднем для них приходится всего 1,3 резюме. Также в список наиболее дефицитных кадров, попали специалисты из сферы «Автомобильный бизнес» (1,6), «Сельское хозяйство» (1,8), «Строительство, недвижимость» (2,1), «Производство, сервисное обслуживание» (2,1), «Добыча сырья» и «Рабочий персонал» (по 2,2 в каждой из сфер), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (2,6), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,7), «Розничная торговля» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 2,8), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,9 резюме на вакансию).
Наоборот, наиболее высокий профицит кадров по итогам мая сложился в сферах «Маркетинг, реклама, PR» (13,2 резюме на вакансию), «Искусство, развлечения, массмедиа» (11,6) и «Административный персонал» (9,5). Специалисты с этой квалификацией могут испытывать сейчас сложности с трудоустройством, в связи с высокой конкуренцией за работу.
Уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий, при этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.
«Рынок труда по итогам мая продолжает находиться в состоянии дефицита людей и вновь обновлённого рекорда низкой безработицы, которая по итогам апреля составила 3,3%. Также hh.индекс в Дальневосточном ФО в мае снизился на 0,3 и составил 2,8 пункта по отношению к апрелю (по России 3,6 резюме на вакансию, -0,3 п.п.), достигнув минимальных значений в этом году. Число активных резюме за месяц вновь снизилось (в целом -5% по ДФО), в то время как динамика активных вакансий, ещё в феврале отыгравшая спад по сравнению с началом 2022 года, перешла к устойчивому росту (+4% по отношению к апрелю).
Очевидно, что нижняя точка в этих показателях ещё не достигнута – впереди лето, которое считается сложным сезоном для найма сотрудников. Из дальневосточных регионов уровень конкуренции в мае текущего года оказался ниже всего на Чукотке (1), Еврейской АО (2), Приморском и Хабаровском крае (2,4 и 2,6 соответственно)», - комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
Фото: pixabay.com