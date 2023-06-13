В Улан-Удэ на станции Дивизионная отремонтируют дома времен революции 1905 года

В Улан-Удэ на станции Дивизионная капитально отремонтируют почти три десятка многоквартирных домов. Двум из самых старых – 118 лет, сообщили в Фонде капитального ремонта Бурятии.В домах уникальной постройки произведут ремонт крыш, систем электроснабжения и холодного водоснабжения, фасада и фундамента. Затраты составят без малого 70 млн руб.Дома на станции Дивизионной, в мкрн Вагжанова, были построены в начале ХХ века, два из них по улице Первый участок ст.Дивизионной» 1 и 7 – в 1905 году. Со слов работников подрядных организаций, которые занимаются капитальным ремонтом в многоквартирных домах микрорайона, царские постройки очень добротные и простоят еще не один десяток лет, однако, капитальный ремонт таким домам необходим. Так, в доме по ул. Второй участок ст.Дивизионной, 82 капитально ремонтируют крышу.«В целом в текущем году 26 домам микрорайона отремонтируют крыши, 10 из них уже готовы. Кроме этого, в 25 домах обновят системы электроснабжения. Дом по ул. Третий участок ст.Дивизионной, 278 ожидает целый комплекс работ - ремонт электрики, крыши, фасада и фундамента», - рассказали в Фонде капительного ремонта.Напомним, перечень многоквартирных домов Бурятии, подлежащих капитальному ремонту, сформирован на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями при формировании республиканской программы. Всего в программу включены 4 125 многоквартирных домов.Фото: site.fondkr03.ru