Общество 13.06.2023 в 10:44

В Улан-Удэ на станции Дивизионная отремонтируют дома времен революции 1905 года

Царские постройки очень добротные и простоят еще не один десяток лет, убеждены в ФКР
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В Улан-Удэ на станции Дивизионная отремонтируют дома времен революции 1905 года
В Улан-Удэ на станции Дивизионная капитально отремонтируют почти три десятка многоквартирных домов. Двум из самых старых – 118 лет, сообщили в Фонде капитального ремонта Бурятии.

В домах уникальной постройки произведут ремонт крыш, систем электроснабжения и холодного водоснабжения, фасада и фундамента. Затраты составят без малого 70 млн руб.
        
Дома на станции Дивизионной, в мкрн Вагжанова, были построены в начале ХХ века, два из них по улице Первый участок ст.Дивизионной» 1 и 7 – в 1905 году. Со слов работников подрядных организаций, которые занимаются капитальным ремонтом в многоквартирных домах микрорайона, царские постройки очень добротные и простоят еще не один десяток лет, однако, капитальный ремонт таким домам необходим. Так, в доме по ул. Второй участок ст.Дивизионной, 82 капитально ремонтируют крышу.  

«В целом в текущем году 26 домам микрорайона отремонтируют крыши, 10 из них уже готовы. Кроме этого, в 25 домах обновят системы электроснабжения. Дом по ул. Третий участок ст.Дивизионной, 278 ожидает целый комплекс работ - ремонт электрики, крыши, фасада и фундамента», - рассказали в Фонде капительного ремонта.

Напомним, перечень многоквартирных домов Бурятии, подлежащих капитальному ремонту, сформирован на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями при формировании республиканской программы. Всего в программу включены 4 125 многоквартирных домов.  

Фото: site.fondkr03.ru
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