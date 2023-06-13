В Улан-Удэ бабушка и отец погибшего на СВО бойца поссорились из-за «гробовых» выплат

Жительница Улан-Удэ подала в суд на своего зятя – бабушка пыталась отсудить у него выплаты, полученные им за гибель сына на спецоперации. Женщина хотела получить 2,5 млн рублей «на восстановление здоровья и на помощь внучке».Исковые требования были мотивированы тем, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб внук истицы.«Ответчик является отцом погибшего внука. Он получил причитающиеся вследствие гибели сына выплаты. На поминках внука ответчик обещал по совести поделиться причитающимися выплатами, однако этого не сделал. Сумму выплат скрывает, повел себя непорядочно. Право на получение выплат имела бы дочь истицы, но она умерла пять лет назад», - говорится в материалах дела.На суде бабушка заявила, что имеет право на долю, приходящуюся ее умершей дочери – матери погибшего внука. Средства нужны ей на восстановление здоровья и на помощь внучке. Ответчик после смерти жены снова женился и переехал в другой регион. Просила требования удовлетворить.Выслушав стороны и исследовав материалы дела, суд не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований.Дело в том, что согласно пп. «а» пункта 1 Указа президента РФ от 5 марта 2022 года №98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей», в случае гибели военнослужащих члены их семей получают единовременную выплату в размере 5 млн. рублей в равных долях. При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам военнослужащих.Членами семьи военнослужащего считаются супруга, которая не вступила в повторный брак; родители военнослужащего; дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети–студенты, обучающиеся по очной форме (до 23 лет).«Данными положениями выплаты денежных средств вследствие гибели военнослужащего в ходе специальной военной операции на территории Украины бабушкам погибших не предусмотрена», - пришел к выводу суд.Таким образом, суд оставил исковые требования горожанки о взыскании денежных средств с бывшего зятя без удовлетворения.Фото: «Номер один»