Бурятия вот-вот решит проблемы с жилыми домами-долгостроями

В Бурятии снижается число домов-долгостроев, которые курирует Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства. В связи с уменьшение объема работы в фонде уже прошло частичное сокращение штатов.Что будет с фондом, когда в Бурятии не останется домов-долгостроев, точно пока неясно, но его вполне могут ликвидировать.Как отмечают в Минстрое республики, по итогам пяти месяцев этого года из семи объектов в реестре проблемных домов три были исключены. Оставшиеся дома планируется исключить до конца года, так как они будут достроены. За ходом дел постоянно следит специальная комиссия, на стройки регулярно выезжают.Серьезное внимание уделяется тому, чтобы не появились новые проблемные дома. Сегодня в зоне внимания объекты «Бест плюса» и «Бургражданстроя». Минстрой Бурятии очень не хочет, чтобы они превратились в долгострои и были внесены в соответствующий реестр. Пока что застройщики обещают, что справятся со строительством.Фото: «Номер один»