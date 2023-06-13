Общество 13.06.2023 в 12:20

В Подольске прошел Сурхарбан, посвященный 100-летию Бурятии

Праздник посетили  бойцы  СВО, проходящие лечение в московских госпиталях
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Текст: Номер один
В Подольске прошел Сурхарбан, посвященный 100-летию Бурятии
Бурятский Сурхарбан, всеми любимый с детства, народный и летний праздник прошел накануне в Подмосковье – В Подольске. Участники сыграли в волейбол, мини-футбол, шагай наадан, попробовали свои силы в стрельбе из лука, разбивании хребтовой кости или «hээр шалган», сообщили в полпредстве Бурятии в Москве.

В стороне не остались и дети - для них состоялись веселые старты, соревнования по легкой атлетике и национальной борьбе. Но самое любимое зрелище у болельщиков - бурятская национальная борьба «Бухэ барилдаан». Победителем абсолютного первенства по бурятской национальной борьбе стал Батор Цыренов, всем известный как Чудо Батор!

На празднике были бойцы, проходящие лечение в московских госпиталях. Они были удивлены просьбой нашего подопечного Алексея поехать на коляске до спортивных турников, где он нам продемонстрировал свои возможности! Ребята с удовольствием смотрели за состязаниями, активно болели за своих земляков, получили заряд бодрости и хорошего настроения.



А у нас у всех было ощущения, что побывали дома, на родине, в кругу своих земляков! Благодарим ребят из компаний Zass Group, бурятское общество культуры «Уряал» и всех активистов за организацию и проведение такое замечательного праздника вдали от нашей родины! Вместе - мы сила!

Фото: полпредство Бурятии в Москве
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праздник сурхарбан Подольск

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