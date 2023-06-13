В Подольске прошел Сурхарбан, посвященный 100-летию Бурятии

Бурятский Сурхарбан, всеми любимый с детства, народный и летний праздник прошел накануне в Подмосковье – В Подольске. Участники сыграли в волейбол, мини-футбол, шагай наадан, попробовали свои силы в стрельбе из лука, разбивании хребтовой кости или «hээр шалган», сообщили в полпредстве Бурятии в Москве.В стороне не остались и дети - для них состоялись веселые старты, соревнования по легкой атлетике и национальной борьбе. Но самое любимое зрелище у болельщиков - бурятская национальная борьба «Бухэ барилдаан». Победителем абсолютного первенства по бурятской национальной борьбе стал Батор Цыренов, всем известный как Чудо Батор!На празднике были бойцы, проходящие лечение в московских госпиталях. Они были удивлены просьбой нашего подопечного Алексея поехать на коляске до спортивных турников, где он нам продемонстрировал свои возможности! Ребята с удовольствием смотрели за состязаниями, активно болели за своих земляков, получили заряд бодрости и хорошего настроения.А у нас у всех было ощущения, что побывали дома, на родине, в кругу своих земляков! Благодарим ребят из компаний Zass Group, бурятское общество культуры «Уряал» и всех активистов за организацию и проведение такое замечательного праздника вдали от нашей родины! Вместе - мы сила!Фото: полпредство Бурятии в Москве