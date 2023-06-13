Мошенники забирали у жителя Бурятии 600 тыс рублей частями

В Бурятии в конце апреля текущего года жертвой аферистов стал 45-летний житель Прибайкальского района. В общей сложности он лишился 600 тыс рублей, сообщили в республиканском МВД. Пи этом злоумышленники взяли не всю сумму, а частями и не очень спеша.Мужчине поступил телефонный звонок от, якобы, сотрудника правоохранительных органов по Москве, который рассказал о том, что в отделение банка пришел мужчина с нотариальной доверенностью от его имени. В доверенности было указано, что сельчанин разрешает распорядиться денежными средствами на своем накопительном банковском счете.Потерпевший ответил, что такого гражданина не знает, и подобных разрешений никому не давал. Лже-сотрудник сразу же добавил, что по указанному факту уже возбуждено уголовное дело, и соединил с, якобы, «работником Центробанка».Тот, в свою очередь, пояснил: недобросовестные коллеги из другого финансового учреждения продали сведения по счетам сельчанина. Для того, чтобы вычислить злоумышленников, а заодно сохранить денежные средства, необходимо перевести их на безопасный счет.По указанию собеседника житель Прибайкальского района проехал в отделение банка, где снял свои сбережения в сумме 300 тысяч рублей и через банкомат перевел по 29 указанным мошенниками абонентским номерам. Спустя два дня он в отделении того же банка обналичил еще 300 тысяч рублей и положил на карту, открытую в другой кредитной организации, а после – перечислил всю сумму на счет, который ему продиктовали.А затем с ним связались уже, по легенде, представители правоохранительных органов Бурятия, которые предупредили о соблюдении строгой конфиденциальности полученных данных и их неразглашении, в противном случае пригрозив уголовной ответственностью. А как же? Классическая «тайна вкладов, то есть организации», о которой так заботился Остап Бендер, создавая «Союз меча и орала» для помощи беспризорным детям.Тем не менее, следствием ОМВД России по Прибайкальскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ – «мошенничество».МВД Бурятии напоминает: при поступлении звонка из банка или любой другой организации о, якобы, совершающихся мошеннических действиях с вашими счетами, необходимо прерывать звонок и самостоятельно перезванивать на официальные номера учреждений для уточнения информации. Помните: работники финансовых организаций не запрашивают данные о состоянии вашего счета и банковские реквизиты. Более того, должностные лица не звонят гражданам через мессенджеры. Будьте бдительны.Фото: «Номер один»