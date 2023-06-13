Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами

Улан-Удэ масштабно отпразднует День города, который пройдёт в субботу, 17 июня. В этом году мероприятия, посвященные 357-му Дню рождения столицы Бурятии, пройдут на разных площадках во всех районах города и на площади Советов, сообщили в городской администрации.. Начнется мероприятие с театрализованного пролога «Улан-Удэ – сердце Бурятии» и продолжится традиционным праздничным шествием организаций и предприятий города. Каждый район города пойдет тематическими колонами: колонна Советского района - «Легенды нашего города», Железнодорожного - «Энергия нашего города» и Октябрьского - «Пульс нашего города». Завершится открытие новой песней об Улан-Удэ в исполнении ведущих коллективов и солистов городских учреждений культуры», - рассказала на брифинге председатель Комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева.Муниципальные власти нынче отказались от приглашения столичных звезд на концерт в честь Дня города, добавила она. Учитывая просьбы горожан, сделан упор на поддержку местных творческих коллективов и солистов бурятской эстрады.. Здесь будут представлены работы известного бурятского художника-реставратора Ильи Алтаева и Чингиза Шенхорова, заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, народного художника Бурятии. С творчеством художников и событиями, которые отражены в произведениях, будет знакомить экскурсовод. Также на протяжении всего мероприятия будут проходить лекции с участием приглашенных спикеров.с песнями о городе и людях, живущих в нашей столице.с участием юных художников и преподавателей ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, которые для всех желающих подготовят творческие мастер-классы: по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству. Все желающие могут поучаствовать в качестве моделей в мастер-классе «Аквагрим: Моя Бурятия». Также совместно с Молодежным художественным театром и Союзом театральных деятелей представлен проект «Живые картины», а любой желающий может сфотографироваться около фотозоны «Я в образе»., который объединит 9 тематических площадок и позволит горожанам всех возрастов познакомиться с возможностями муниципальных библиотек Улан-Удэ.. 25 творческих коллективов Детских школ искусств и Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева представят яркие номера ансамблевого музицирования: ложкарей, аккордеонистов, домристов, гитаристов, саксофонистов, бурятских и русских народных инструментов и т.д.. Коллектив Молодёжного художественного театра представит программу, подготовленную чтецами стихов и прозы, музыкальных номеров от актёров МХТ и музыкантов Улан-Удэ. Настроение концерта: живая музыка, современная поэзия, живой диалог со зрителем в контексте молодёжного ритма нашего города. В рамках концерта состоится розыгрыш пригласительного билета на новый спектакль Молодёжного художественного театра.. Это необычный проект с историческими реконструкциями и атмосферой ярмарочных гуляний конца 18 – начала 19 вв., проходивших в городе Верхнеудинске. Территория парка представит собой большую ярмарку с торговыми рядами предприятий и индивидуальных предпринимателей города и республики. В этом году в течение двух дней свою продукцию представят более 40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Реконструкции событий, анимационные точки и концертные выступления будут размещены на всей территории парка.Во втором Фестивале чая примут участие местные производители чая, кофе и кулинарной продукции, которые подготовили мастер-классы по приготовлению чая, розыгрыши и ценные подарки. Традиционно на ярмарке будут представлены и национально-культурные центры нашего города, которые познакомят жителей со своим бытом, обычаями и конечно традиционной кухней.с участием творческих коллективов и исполнителей г. Улан-Удэ. Все анимационные точки будут нацелены на семейный отдых: мастер-классы для детей и взрослых, площадка для любителей пения, весёлые старты для семейных команд, шахматный турнир и не только.. С 15:00 до 18:00 пройдет праздничный концерт детских творческих коллективов «С любовью к городу», по всей территории парка будут организованы различные развлекательные площадки.. Победитель, первый съевший 10 бууз, получит в подарок 100 замороженных бууз.на главной сцене пройдет концерт с участием Валико Гаспаряна, мужского вокального коллектива «Старики-разбойники», театра танца «Капуччино», кавер-группы «Груф тим» и др., включающие разнообразные игры для всей семьи - спортивные, логические, развивающие. Завершится праздничная программа в 21:45 танцевальным флешмобом c шоу дэнс группой «О2».В парке развернется красочная экспозиция разных видов культур и движений XXI столетия. На парковке парка пройдет выставка байкеров и современных автомобилей., где выступят звезды бурятской эстрады и ведущие артисты и коллективы Улан-Удэ, известные кавер-группы города, а также Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» с яркой шоу-программой.Возрастной ценз всех мероприятий 0+Фото: ulan-ude-info.ru