Общество 13.06.2023 в 16:00

Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами

Власти города не приглашали на праздничный концерт столичных звезд, отдав сцены местным артистам

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Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами
Улан-Удэ масштабно отпразднует День города, который пройдёт в субботу, 17 июня. В этом году мероприятия, посвященные 357-му Дню рождения столицы Бурятии, пройдут на разных площадках во всех районах города и на площади Советов, сообщили в городской администрации.

«Торжественное открытие Дня города состоится 17 июня в 11:00 на площади Советов. Начнется мероприятие с театрализованного пролога «Улан-Удэ – сердце Бурятии» и продолжится традиционным праздничным шествием организаций и предприятий города. Каждый район города пойдет тематическими колонами: колонна Советского района - «Легенды нашего города», Железнодорожного - «Энергия нашего города» и Октябрьского - «Пульс нашего города». Завершится открытие новой песней об Улан-Удэ в исполнении ведущих коллективов и солистов городских учреждений культуры», - рассказала на брифинге председатель Комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева.

Муниципальные власти нынче отказались от приглашения столичных звезд на концерт в честь Дня города, добавила она. Учитывая просьбы горожан, сделан упор на поддержку местных творческих коллективов и солистов бурятской эстрады.

Празднование Дня города продолжится на пешеходной улице Ленина, площади Революции и Гостиных рядах.

В 12:00 в Музее истории города Улан-Удэ откроется выставка «Век. События. Люди». Здесь будут представлены работы известного бурятского художника-реставратора Ильи Алтаева и Чингиза Шенхорова, заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, народного художника Бурятии. С творчеством художников и событиями, которые отражены в произведениях, будет знакомить экскурсовод. Также на протяжении всего мероприятия будут проходить лекции с участием приглашенных спикеров.

В 16:00 на площадке возле музея выступит вокальная группа «Бард-кафе» с песнями о городе и людях, живущих в нашей столице.

В 14:00 на пешеходной части улицы Ленина состоится мероприятие «Детский арт-праздник на Арбате» с участием юных художников и преподавателей ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева, которые для всех желающих подготовят творческие мастер-классы: по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству. Все желающие могут поучаствовать в качестве моделей в мастер-классе «Аквагрим: Моя Бурятия». Также совместно с Молодежным художественным театром и Союзом театральных деятелей представлен проект «Живые картины», а любой желающий может сфотографироваться около фотозоны «Я в образе».

В 14:00 в сквере «Гостиные ряды» пройдет фестиваль «Улан-Удэ настоящий», который объединит 9 тематических площадок и позволит горожанам всех возрастов познакомиться с возможностями муниципальных библиотек Улан-Удэ.

В 15:00 на площади Революции пройдет фестиваль инструментальных ансамблей «Звуки города!». 25 творческих коллективов Детских школ искусств и Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева представят яркие номера ансамблевого музицирования: ложкарей, аккордеонистов, домристов, гитаристов, саксофонистов, бурятских и русских народных инструментов и т.д.

В 17:00 на Арбате состоится музыкальный перформанс «МХТ. Смотри и слушай». Коллектив Молодёжного художественного театра представит программу, подготовленную чтецами стихов и прозы, музыкальных номеров от актёров МХТ и музыкантов Улан-Удэ. Настроение концерта: живая музыка, современная поэзия, живой диалог со зрителем в контексте молодёжного ритма нашего города. В рамках концерта состоится розыгрыш пригласительного билета на новый спектакль Молодёжного художественного театра.

Также 17 июня насыщенная программа ждет гостей в городских парках.

16 и 17 июня в парке им. С.Н. Орешкова пройдет ежегодный анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка» и второй Фестиваль чая. Это необычный проект с историческими реконструкциями и атмосферой ярмарочных гуляний конца 18 – начала 19 вв., проходивших в городе Верхнеудинске. Территория парка представит собой большую ярмарку с торговыми рядами предприятий и индивидуальных предпринимателей города и республики. В этом году в течение двух дней свою продукцию представят более 40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Реконструкции событий, анимационные точки и концертные выступления будут размещены на всей территории парка.

Во втором Фестивале чая примут участие местные производители чая, кофе и кулинарной продукции, которые подготовили мастер-классы по приготовлению чая, розыгрыши и ценные подарки. Традиционно на ярмарке будут представлены и национально-культурные центры нашего города, которые познакомят жителей со своим бытом, обычаями и конечно традиционной кухней.

В парке «Кристальный» в 15:00 пройдет фестиваль семейного отдыха «Городской семейный пикник» с участием творческих коллективов и исполнителей г. Улан-Удэ. Все анимационные точки будут нацелены на семейный отдых: мастер-классы для детей и взрослых, площадка для любителей пения, весёлые старты для семейных команд, шахматный турнир и не только.

В парке «Юбилейный» в 15:00 состоится праздничная программа «Мой город – город праздника». С 15:00 до 18:00 пройдет праздничный концерт детских творческих коллективов «С любовью к городу», по всей территории парка будут организованы различные развлекательные площадки.

С 18:00 пройдет чемпионат по скоростному поеданию бууз. Победитель, первый съевший 10 бууз, получит в подарок 100 замороженных бууз.

С 18:00 до 22:00 на главной сцене пройдет концерт с участием Валико Гаспаряна, мужского вокального коллектива «Старики-разбойники», театра танца «Капуччино», кавер-группы «Груф тим» и др.

С 18.30 до 21:00 на территории парка разместятся 5 анимационных точек, включающие разнообразные игры для всей семьи - спортивные, логические, развивающие. Завершится праздничная программа в 21:45 танцевальным флешмобом c шоу дэнс группой «О2».

В парке им. Д.Ж. Жанаева в 17:00 гостей ждёт праздничная программа «Город субкультур». В парке развернется красочная экспозиция разных видов культур и движений XXI столетия. На парковке парка пройдет выставка байкеров и современных автомобилей.

17 июня в 17:00 на площади Советов начнется праздничная программа закрытия «Дня города – 2023». Горожан ждет вечерний концерт «Улан-Удэ – сердце Бурятии!», где выступят звезды бурятской эстрады и ведущие артисты и коллективы Улан-Удэ, известные кавер-группы города, а также Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» с яркой шоу-программой.

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Фото: ulan-ude-info.ru
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