В Бурятии в котлетах «МК Экофуд» обнаружен антибиотик

Специалисты Россельхознадзора рамках реализации плана пищевого мониторинга в 2023 году произвели в Бурятии отбор проб мясной продукции на предприятии ООО «Мясоперерабатывающая Компания Экофуд», сообщили в управлении ведомства по Иркутской области и Бурятии.По результатам исследований исследований на показатели качества и безопасности в ФГБУ «Иркутская МВЛ» в котлетах «Особые» (дата производства 09.05.2023) установлено содержание антибиотика тетрациклиновой группы (окситетрациклин).В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» наличие антибиотиков тетрациклиной группы (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)) в мясосодержащих продуктах не допускается.На основании полученных результатов управлением дополнительно проведен мониторинг ФГИС «Меркурий» на площадке ООО «МК Экофуд», при котором установлены факты продления сроков годности для сырья, используемого для изготовления мясной продукции.Надзорное ведомство за несоблюдение обязательных требований приняло решение о прекращении действия декларации о соответствии на продукцию и объявлено предостережение ООО «МК Экофуд» о недопустимости нарушения обязательных требований.Фото: unsplash.com