Общество 13.06.2023 в 17:35

В Бурятии социальные работники отметили свой профессиональный праздник

В республике его отмечают почти 4 тысячи человек
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии социальные работники отметили свой профессиональный праздник
Это команда профессионалов, высококвалифицированных специалистов – людей с открытой душой и добрым сердцем.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем поздравлении, органы власти уделяют огромное внимание демографической и семейной политике, разрабатывают и финансируют национальный проект «Демография» и государственные программы. А социальные работники делают эту помощь адресной, помогают ветеранам боевых действий, инвалидам, многодетным семьям, одиноким пенсионерам.

- Мы все искренне благодарны работникам и ветеранам социальной сферы за серьезный вклад в сохранение стабильности в обществе и улучшение уровня социального обслуживания жителей Республики Бурятия. От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения и благополучия. Пусть жизнь по максимуму приносит вам радость, а работа – удовлетворение, - озвучил слова признательности руководитель региона.

Работники отрасли принимали поздравления также от Главного федерального инспектора по Республике Бурятия Сергея Ромахина, заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой и министра социальной защиты населения региона Татьяны Быковой, руководителей ведомства разных лет.

Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова отметила, что поддержка и оказание услуг инвалидам, ветеранам, людям пожилого возраста, профилактика семейного неблагополучия, забота о детях-сиротах, их социальная реабилитация и включение в общество далеко не полный перечень задач, ежедневно решаемых социальными работниками.

- Коллеги, вы помогаете нуждающимся, опекаете слабых и беззащитных, на деле демонстрируете лучшие качества работников социальной защиты - бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Они были ключевыми для нас во все времена! И сегодня в нашей работе неизменным остается главное: готовность всегда прийти на помощь! Спасибо за вашу трудовую и человеческую миссию! – обратилась руководитель регионального ведомства к своим коллегам.

Мероприятие закончилось награждением работников социальной сферы за их многолетний труд, верность профессии и душевную щедрость.

Фото: предоставлено министерством соцзащиты РБ

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