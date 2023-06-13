В Бурятии социальные работники отметили свой профессиональный праздник

Это команда профессионалов, высококвалифицированных специалистов – людей с открытой душой и добрым сердцем.Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем поздравлении, органы власти уделяют огромное внимание демографической и семейной политике, разрабатывают и финансируют национальный проект «Демография» и государственные программы. А социальные работники делают эту помощь адресной, помогают ветеранам боевых действий, инвалидам, многодетным семьям, одиноким пенсионерам.- Мы все искренне благодарны работникам и ветеранам социальной сферы за серьезный вклад в сохранение стабильности в обществе и улучшение уровня социального обслуживания жителей Республики Бурятия. От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения и благополучия. Пусть жизнь по максимуму приносит вам радость, а работа – удовлетворение, - озвучил слова признательности руководитель региона.Работники отрасли принимали поздравления также от Главного федерального инспектора по Республике Бурятия Сергея Ромахина, заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой и министра социальной защиты населения региона Татьяны Быковой, руководителей ведомства разных лет.Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова отметила, что поддержка и оказание услуг инвалидам, ветеранам, людям пожилого возраста, профилактика семейного неблагополучия, забота о детях-сиротах, их социальная реабилитация и включение в общество далеко не полный перечень задач, ежедневно решаемых социальными работниками.- Коллеги, вы помогаете нуждающимся, опекаете слабых и беззащитных, на деле демонстрируете лучшие качества работников социальной защиты - бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Они были ключевыми для нас во все времена! И сегодня в нашей работе неизменным остается главное: готовность всегда прийти на помощь! Спасибо за вашу трудовую и человеческую миссию! – обратилась руководитель регионального ведомства к своим коллегам.Мероприятие закончилось награждением работников социальной сферы за их многолетний труд, верность профессии и душевную щедрость.Фото: предоставлено министерством соцзащиты РБ