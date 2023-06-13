Общество 13.06.2023 в 18:45

Жительница Улан-Удэ наказала «Бест Плюс» за долгострой

Застройщик сдал строящийся дом на полтора года позже оговоренного срока

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Текст: "Номер один"
Жительница Улан-Удэ наказала «Бест Плюс» за долгострой

Улан-удэнка обратилась в суд с иском к «Бест Плюс». В 2018 году женщина заключила договор долевого участия, согласно которому приобретала однокомнатную квартиру в 115 квартале за на два года позже.

Обращаясь в суд, горожанка просила взыскать с «Бест плюс» неустойку за нарушение срока передачи квартиры в сумме 624 162 руб. 13 коп., неустойку за нарушение срока удовлетворения требования потребителя – 976 128 руб., штраф и компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб.

Осенью 2018 года женщина заключила с «Бест плюс» договор о долевом участии в строительстве жилья, по которому застройщик обязался построить многоквартирный жилой дом в 115 микрорайоне Улан-Удэ и передать улан-удэнке однокомнатную квартиру на первом этаже, общей проектной площадью ориентировочно 32,5 кв.м. стоимостью 1 040 000 руб.

Согласно договору, ООО «Бест Плюс» обязалось завершить строительство дома и ввести его в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. Застройщик обязан был передать квартиру дольщику в течение трех месяцев после ввода жилого дома в эксплуатацию, то есть до 30 сентября 2020 года, но квартиру истцу передали только в марте 2022.

Представитель ответчика в суде пояснила, что нарушение срока сдачи дома стало «следствием объективно сложившихся негативных обстоятельств, связанных с пандемией, как в экономике в целом, так и в строительной индустрии, в частности, в сфере долевого строительства, повлекших нехватку рабочей силы и удорожание стройматериалов».

Суд пришел к выводу о том, что есть основания для снижения размера неустойки.

«В настоящем случае нельзя не учесть экономическую обстановку, сложившуюся в стране. Так, в 2020 г. из-за ограничений, связанных с COVID-19, приостанавливалась работа строек, были введены ограничения на въезд в Россию трудовых мигрантов, труд которых использовал «Бест плюс». В 2021г., как и годом ранее, имел место рост цен на строительные ресурсы, сырье и материалы. Покупка строительных материалов по ценам, предусмотренным в проектной документации 2018 года, по которым предполагалось вести строительство многоквартирного дома, уже исключалось. Данные обстоятельства касались не только ответчика, но и других строительных компаний, что было общеизвестно, и они не требовали приведения документального подтверждения», - следует из материалов дела.

Также суд указывает на то, что взыскание значительных сумм с ответчика может негативно отразиться на его производственной деятельности и на исполнение им обязательств перед другими дольщиками.

«Также следует отметить, что в строительной сфере республики «Бест плюс» является одним из давних застройщиков, который хоть и с задержкой, но, в отличие от других компаний, доводит возводимые им объекты до ввода их в эксплуатацию», - добавляют в суде.

В итоге суд постановил взыскать с «Бест Плюс» неустойку в сумме 70 тысяч рублей, штраф суммой 40 тысяч рублей и компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей.


Фото: "Номер один"

 

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бест плюс долгострой дольщики суд

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