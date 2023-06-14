В Бурятии подрядчик затянул со строительством детского сада

В селе Баянгол Закаменского района компания «Строитель» затягивает сроки возведения детского сада. Как сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии, на сегодня рабочие выполнили только устройство котлована и приступили к возведению фундамента здания. Однако, завершить строительство объекта необходимо до конца года.По условиям контракта рабочие должны были приступить к строительству здания еще в марте, по факту работы на объекте начались только в конце мая. В связи с этим у чиновников возникают опасения, успеют ли строители в срок ввести объект в эксплуатацию. По словам начальника Управления капстроительства Анатолия Урбанова, если в ближайшее время на объекте не будут усилены темпы работ, контракт с подрядной организацией расторгнут.«Наши специалисты в ежедневном режиме будут мониторить ситуацию на объекте. В зависимости от результата работы подрядчика мы примем решение – продолжать работу с этой фирмой или же расторгать контракт. Если контракт с организацией расторгнут, она попадает в реестр недобросовестных поставщиков и в течение двух лет не будет допущена к участию в торгах. Мы постараемся оперативно принять решение, чтобы до конца года объект был достроен», - отметил Анатолий Урбанов.Новый детсад в Баянголе рассчитан на 80 мест. Здание будет состоять из семи блоков, которые вместят в себя 4 групповых помещения на 20 детей и пищеблок. Стоимость строительства составит порядка 200 миллионов рублей.Фото: Управление капитального строительства Бурятии