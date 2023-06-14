Общество 14.06.2023 в 12:56

Бурятия снова выиграла грант на создание модульных гостиниц

Федеральные средства позволят открыть в республике еще 200 номеров
A- A+
Текст: Константин Воронов
Бурятия снова выиграла грант на создание модульных гостиниц
Бурятия снова выиграла федеральный грант на создание модульных отелей в 2023 году, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

«В ближайшие два года инвесторы Бурятии при федеральной поддержке создадут 200 модульных номеров. На это будет выделено 230 миллионов рублей из федерального бюджета в этом году, и 84 миллиона - в 2024-м. Государство софинансирует 50% инвестиций предпринимателей», - рассказал глава республики.

Напомним, в прошлом году благодаря гранту в размере 300 млн рублей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике было создано 19 модульных гостиниц на 211 номеров. Все отели уже начали свою работу.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
гостиница

Все новости

Журналисты Монголии требуют изменить положения закона об агитации на парламентских выборах
14.06.2023 в 15:06
В Улан-Удэ из-за забывчивого пассажира эвакуировали аэропорт
14.06.2023 в 14:57
Крупный лесной пожар в Муйском районе Бурятии локализован
14.06.2023 в 14:24
Свыше трехсот выпускников в Улан-Удэ претендуют на медали
14.06.2023 в 14:11
Бурятия снова выиграла грант на создание модульных гостиниц
14.06.2023 в 12:56
Транспортная полиция снимает с поездов пьяных пассажиров
14.06.2023 в 12:43
В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за шашлыков
14.06.2023 в 12:36
Десять жителей Братска отравились предположительно шаурмой
14.06.2023 в 12:32
В Улан-Удэ буйный горожанин оказался сначала в больнице, а затем в полиции
14.06.2023 в 12:15
Жителей Бурятии просят помочь найти тело утонувшего мужчины
14.06.2023 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Журналисты Монголии требуют изменить положения закона об агитации на парламентских выборах
Предложенный законопроект может ослабить независимые СМИ, считают они
14.06.2023 в 15:06
Свыше трехсот выпускников в Улан-Удэ претендуют на медали
ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 8 учащихся
14.06.2023 в 14:11
Транспортная полиция снимает с поездов пьяных пассажиров
Трем из них пришлось прервать путешествие по Транссибу на станции Улан-Удэ
14.06.2023 в 12:43
В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за шашлыков
Дым от их приготовления раздражал жителей близлежащих домов
14.06.2023 в 12:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru