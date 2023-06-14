Общество 14.06.2023 в 12:56
Бурятия снова выиграла грант на создание модульных гостиниц
Федеральные средства позволят открыть в республике еще 200 номеров
Текст: Константин Воронов
Бурятия снова выиграла федеральный грант на создание модульных отелей в 2023 году, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.
«В ближайшие два года инвесторы Бурятии при федеральной поддержке создадут 200 модульных номеров. На это будет выделено 230 миллионов рублей из федерального бюджета в этом году, и 84 миллиона - в 2024-м. Государство софинансирует 50% инвестиций предпринимателей», - рассказал глава республики.
Напомним, в прошлом году благодаря гранту в размере 300 млн рублей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике было создано 19 модульных гостиниц на 211 номеров. Все отели уже начали свою работу.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«В ближайшие два года инвесторы Бурятии при федеральной поддержке создадут 200 модульных номеров. На это будет выделено 230 миллионов рублей из федерального бюджета в этом году, и 84 миллиона - в 2024-м. Государство софинансирует 50% инвестиций предпринимателей», - рассказал глава республики.
Напомним, в прошлом году благодаря гранту в размере 300 млн рублей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике было создано 19 модульных гостиниц на 211 номеров. Все отели уже начали свою работу.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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