В Бурятии ожидается ухудшение погоды

В Бурятии завтра, 15 июня, ожидается ухудшение погоды, по югу Байкала усиление ветра до 24 метров в секунду, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты.Фото: «Номер один»