Общество 14.06.2023 в 17:37

В Бурятии выявили 46 поджигателей сухой травы

Нарушителей штрафуют и заставляют компенсировать расходы на тушение пожаров
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии выявили 46 поджигателей сухой травы
C начала года в Бурятии зарегистрировано 588 загораний сухой травы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. В результате огнем уничтожено более 5283 га растительности. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 758 таких случаев, при этом площадь пожаров составила лишь 2148 га. По сравнению с прошлым годом количество загораний уменьшилось на 22%, но более, чем в 2 раза возросла площадь, пройдённая огнём.

Всего с начала пожароопасного периода в республике установлено 46 лиц, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой травы. К ним применены меры административного воздействия в виде штрафов на общую сумму 360 тысяч рублей.

«По установленным лицам прокурорами направленно 16 исков о возмещении затрат по тушению ландшафтных пожаров. Имеются решения двух судов с вынесенными решениями в пользу ГКУ РБ (Противопожарная служба РБ). Работа в данном направлении продолжается», - сообщили в агентстве.

Ведомство напоминает, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого запрещены любые работы с применением открытого огня. Граждан-нарушителей ждут штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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