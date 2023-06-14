В Бурятии выявили 46 поджигателей сухой травы

C начала года в Бурятии зарегистрировано 588 загораний сухой травы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. В результате огнем уничтожено более 5283 га растительности. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 758 таких случаев, при этом площадь пожаров составила лишь 2148 га. По сравнению с прошлым годом количество загораний уменьшилось на 22%, но более, чем в 2 раза возросла площадь, пройдённая огнём.Всего с начала пожароопасного периода в республике установлено 46 лиц, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой травы. К ним применены меры административного воздействия в виде штрафов на общую сумму 360 тысяч рублей.«По установленным лицам прокурорами направленно 16 исков о возмещении затрат по тушению ландшафтных пожаров. Имеются решения двух судов с вынесенными решениями в пользу ГКУ РБ (Противопожарная служба РБ). Работа в данном направлении продолжается», - сообщили в агентстве.Ведомство напоминает, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого запрещены любые работы с применением открытого огня. Граждан-нарушителей ждут штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»