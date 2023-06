Эмбарго девять лет спустя поддерживает 59% россиян

Российское продовольственное эмбарго начало действовать в 2014 году в ответ на зарубежные санкции после воссоединения с Крымом. Его влияние неоднозначно: с одной стороны, эмбарго изменило структуру потребительского рынка, а с другой — позволило российским производителям увеличивать объемы своей продукции и конкурировать с импортными товарами.Сегодня ограничения на ввоз в страну сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России, поддерживают 59% россиян; не одобряют таких контрсанкций 31%, или каждый третий. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса россиян об отечественных и импортных продуктах питания и других товарах, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет данные опроса россиян об отечественных и импортных продуктах питания и других товарах.Сторонников эмбарго отличает возраст старше 35 лет, среднее или среднее специальное образование, хорошее материальное положение (67%) и проживание в сельской местности (67%). Против ограничений на ввоз в страну продовольствия из ряда зарубежных стран чаще других выступает молодежь 18-24 лет (59%), люди с плохим материальным положением (44%) и жители обеих столиц (39%).В год введения эмбарго большая часть россиян называла отечественные продукты питания более качественными в сравнении с импортными (2014 г. — 64%), но уже на следующий год показатель упал на 22 п.п. (2015 г. — 42%). Можно предположить, что это снижение — следствие не разочарования потребителя, а своего рода нормализация показателя на фоне высокой общественной поддержки отечественного производителя сразу после введения санкций. В сравнении с 2015 г. сегодняшние числа изменились незначительно: 39% считают, что отечественные продукты лучше по качеству, чем импортные (−3 п.п.); еще треть находит качество отечественных и импортных продуктов примерно одинаковым (34%, +2 п.п.); 15% более качественными считают импортные продукты (−1 п.п.).Оценка отечественных продуктов и поддержка эмбарго связаны между собой. Сторонники эмбарго почти в два раза чаще говорят о более высоком качестве отечественных продуктов — 48% (vs. 27% среди тех, кто не поддерживает продовольственные контрсанкции).Среди выступающих против запрета на ввоз продовольствия из ряда западных стран более низкое качество отечественных продуктов отмечают 28%, это мнение сторонники эмбарго разделяют только в 9% случаев, то есть в три раза реже.В прошлом году ряд зарубежных компаний и брендов заявили о своем уходе из России. Однако каждый пятый россиянин имеет опыт покупок в крупных интернет-магазинах товаров зарубежных брендов, заявивших о прекращении деятельности в нашей стране (20%). Не совершали таких покупок 78%.Чаще других товары «ушедших» брендов приобретала молодежь: 42% среди 18-24-летних и 31% среди 25-34-летних, а также столичные жители (36%). Россияне старшего возраста выбирали положительный ответ на этот вопрос только в 10% случаев, как и сельские жители.Топ-5 наиболее востребованных товаров, производители которых заявили о своем уходе из России, это одежда (50% от числа имеющих опыт таких покупок), бытовая техника, электроника (46%), косметика и парфюмерия (27%), бытовая химия (26%) и обувь (25%). В число востребованных товаров, «ушедших» из России, вошли также корм для животных (19%), программное обеспечение (13%), продукты питания (12%) и товары для детей (11%).Женщины чаще покупали такие товары «ушедших» зарубежных брендов, как косметика и парфюмерия (40% vs. 12% мужчин), одежду мужчины и женщины приобретали примерно одинаково (48% и 52% соответственно), а обувь чуть чаще покупали мужчины (29% vs. 21%). Безусловно «мужской» товар — автозапчасти (10% vs. 0% среди женщин).Молодежь 18-24 лет в целом чаще называла все представленные виды товаров, особенно это касается одежды (80% vs. 50% среди всей группы имеющих опыт таких покупок), косметики и парфюмерии (45% vs. 27%), обуви (34% vs. 27%), программного обеспечения (28% vs. 13%), продуктов питания (20% vs. 12%).Максимум совершавших покупки бытовой техники и электроники приходится на 35-44-летних (57%), детские товары приобретали 16% в группе 25-44 лет.Россияне, имеющие и не имеющие опыт покупок в интернет-магазинах товаров зарубежных брендов, заявивших о прекращении деятельности в нашей стране, по-разному относятся к эмбарго и по-разному оценивают качество отечественных продуктов питания. Те, кто совершал такие покупки, в полтора раза чаще не одобряют эмбарго (42% vs. 27% среди тех, кто не покупал товары «ушедших» брендов), они же чаще утверждают, что отечественные продукты более низкого качества, чем импортные (22% vs. 14%), или такие же по качеству (42% vs. 34%).Однако это не значит, что опыт покупок товаров «ушедших» брендов формирует негативное отношение к отечественным продуктам питания: может быть и обратная ситуация, когда предвзятое отношение к российским производителям побуждает людей искать возможности купить импортный товар.Фото: unsplash.com