Общество 15.06.2023 в 11:06

В Улан-Удэ боевыми стреляют танкисты

Огневые задачи выполняются на полигоне «Дивизионный»
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ боевыми стреляют танкисты
В Улан-Удэ на полигоне «Дивизионный» с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа проходят занятия с боевой стрельбой из различного стрелкового оружия, крупнокалиберных танковых пулеметов, гранатометов под руководством инструкторов, получивших боевой опыт в зоне проведения СВО.

Как сообщили в пресс-службе ВВО, на специализированном участке полигона военнослужащие отрабатывают элементы по армейской тактической стрельбе. Инструкторы добиваются от обучаемых точности  поражения, внезапно появляющихся мишеней из неудобных положений, своевременного принятия решений в сложной тактической обстановке, формирования навыков скоростной стрельбы.

Помимо этого на подготовленной огневой позиции экипажи БМП-2 уничтожают легкобронированную технику условного противника на дистанции свыше 1200 метров.

На другом участке полигона штурмовые группы выполняют задачи по прорыву укрепленного района и захвату замаскированных опорных пунктов условного противника. На БМП-2 совершают марш к линии соприкосновения с «противником», рассредоточиваются на местности,  ведут прицельный огонь по мишеням из стрелкового оружия, под огневым прикрытием снайперов и гранатометчиков. Также огневую поддержку обеспечивают расчеты на пикапах высокой проходимости, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.

Для усложнения задачи и создания условий, приближенных к боевым, используются средства имитации и дымы, холостые боеприпасы.

Фото: function.mil.ru

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