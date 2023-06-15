В Улан-Удэ боевыми стреляют танкисты

В Улан-Удэ на полигоне «Дивизионный» с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа проходят занятия с боевой стрельбой из различного стрелкового оружия, крупнокалиберных танковых пулеметов, гранатометов под руководством инструкторов, получивших боевой опыт в зоне проведения СВО.Как сообщили в пресс-службе ВВО, на специализированном участке полигона военнослужащие отрабатывают элементы по армейской тактической стрельбе. Инструкторы добиваются от обучаемых точности поражения, внезапно появляющихся мишеней из неудобных положений, своевременного принятия решений в сложной тактической обстановке, формирования навыков скоростной стрельбы.Помимо этого на подготовленной огневой позиции экипажи БМП-2 уничтожают легкобронированную технику условного противника на дистанции свыше 1200 метров.На другом участке полигона штурмовые группы выполняют задачи по прорыву укрепленного района и захвату замаскированных опорных пунктов условного противника. На БМП-2 совершают марш к линии соприкосновения с «противником», рассредоточиваются на местности, ведут прицельный огонь по мишеням из стрелкового оружия, под огневым прикрытием снайперов и гранатометчиков. Также огневую поддержку обеспечивают расчеты на пикапах высокой проходимости, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.Для усложнения задачи и создания условий, приближенных к боевым, используются средства имитации и дымы, холостые боеприпасы.Фото: function.mil.ru