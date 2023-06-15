В Бурятии прокуратура через суд потребовала авиарейсов в отдаленные села Баунта

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при авиаперевозках в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики.«Установлено, что на территории Баунтовского эвенкийского района имеется три населенных пункта (поселки Уакит, Усть-Джилинда, Варваринск), отнесенные к отдаленным и труднодоступным местностям. Однако вопреки требованиям законодательства авиасообщение, регулярные (сезонные) пассажирские авиаперевозки не организованы, надлежащим образом оформленные и оборудованные посадочные площадки отсутствуют», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Выступая в защиту прав неопределенного круга лиц, Бурятский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности по оборудованию посадочных площадок и организации авиасообщения в отдаленные и труднодоступные местности. .Баунтовский районный суд исковые требования транспортного прокурора удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило.Заметим, проблема – хорошо знакома республиканским властям. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом, рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге. По его словам, в данный момент решается вопрос с авиасообщением в Баунтовском и в Тункинском районах. По Баунтовскому району предусмотрена субсидия около пяти миллионов рублей. Сейчас активно ведутся поиски авиакомпании и переговоры. Также в планах запустить в этом году рейс в поселок Кырен.Фото: МЧС