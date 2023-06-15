В Улан-Удэ приступили к ремонту улицы Жуковского

В Улан-Удэ подрядчики приступили к ремонту улицы Жуковского – от проспекта 50-летия Октября до улицы Юного Коммунара. В настоящий момент дорожники из «СК Арсенал» начали ремонт тротуаров и монтаж новых бортовых камней. Затем они отфрезеруют проезжую часть и заасфальтируют в два слоя.Также будут отремонтированы примыкания и остановочные карманы, нанесена свежая разметка и установлены необходимые дорожные знаки. Протяженность ремонтируемого участка составляет почти 2 км.Как уточнили в мэрии города, дорогу по улице Жуковского ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По этой улице курсируют несколько городских маршрутов, здесь находится несколько детских садов, рядом школа №40 и Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. Ремонт дороги нужен из-за большого числа трещин, ям и выбоин.Срок завершения ремонта по контракту – 1 сентября 2023 года.Качество выполнения работ и соблюдение сроков контролирует МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ обновят 23 участка дорог во всех районах города.Фото: мэрия Улан-Удэ