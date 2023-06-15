Общество 15.06.2023 в 15:16
В Бурятию пришла «зеленая» зима
В республике завтра, 16 июня, ожидаются заморозки
Текст: Номер один
В Бурятии 16 июня по республике местами ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.
В связи с понижением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Не стоит перегружать электросеть и оставлять работающие электрические приборы без присмотра.
В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, необходимо обращаться по номерам 101 или 112.
Фото: unsplash.com
В связи с понижением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Не стоит перегружать электросеть и оставлять работающие электрические приборы без присмотра.
В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, необходимо обращаться по номерам 101 или 112.
Фото: unsplash.com