В Бурятию пришла «зеленая» зима

В Бурятии 16 июня по республике местами ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.В связи с понижением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Не стоит перегружать электросеть и оставлять работающие электрические приборы без присмотра.В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, необходимо обращаться по номерам 101 или 112.Фото: unsplash.com