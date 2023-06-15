Общество 15.06.2023 в 15:29
ЮНЕСКО включила биосферный заповедник Монголии во Всемирную сеть биосферных резерватов
Заповедник охватывает Даурскую степь и бассейн рек Онон и Балж, включая исторические места, связанные с Чингисханом
Текст: Номер один
Биосферный заповедник Онон-Балж внесен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, сообщило МОНЦАМЭ. Решение о включении новых объектов, в том числе заповедника Онон-Балж, принято Международным координационным советом, руководящим органом программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), в который входят представители 34 государств-членов ЮНЕСКО. Заседание совета проходило с 12 по 15 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Биосферный заповедник Онон-Балж расположен на территории сомона Баян-Уул аймака Дорнод, сомонов Дадал, Баян-Адрага, Норовлин и Биндэр аймака Хэнтий. Он охватывает Даурскую степь и бассейн рек Онон и Балж. Основными типами экосистем здесь являются леса, луга и пресноводные водоемы, характеризующиеся вертикальными ландшафтами, которые переходят от горного хребта Хэнтий к тайге/бореальному хвойному лесу, а затем к степи.
Биосферный заповедник является не только водно-болотным угодьем и местом обитания водоплавающих птиц, но и изобилует культурно значимыми территориями, включая исторические места, связанные с Чингисханом, основавшим Великую Монгольскую империю.
Часть биосферного заповедника управляется как традиционные общие земли и используется местными общинами для выпаса скота. Они также используют эту территорию для заготовки сена, выращивания овощей и сбора недревесных лесных продуктов для домашнего использования. Биосферный заповедник привлекает большое количество туристов, интересующихся местной культурой, так как экологический и общинный экотуризм является растущей отраслью.
Регистрация заповедника во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО повысит международное значение этой территории и улучшит ее охрану.
Во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО включены следующие национальные парки и заповедники Монголии:
природный заповедник Их Гоби был зарегистрован в 1991 году,
бассейн озера Увс - в 1996 году,
гора Богд-Хан - в 1997 году,
национальный парк горы Хустайн - в 2002 году,
природная зона Восточной Монголии - в 2005 году,
природная зона «Монгол Дагуур» - в 2007 году,
биосферный заповедник Тосон Хулстайн - в 2020 году,
биосферный заповедник озера Хубсугул - в 2022 году.
Кроме того, в 2021 году котловина озера Увс, расположенная на территориях Монголии и России, была зарегистрирована вo Всемирной сети трансграничных биосферных резерватов совместно с Российской Федерацией.
Фото: montsame.mn
Биосферный заповедник Онон-Балж расположен на территории сомона Баян-Уул аймака Дорнод, сомонов Дадал, Баян-Адрага, Норовлин и Биндэр аймака Хэнтий. Он охватывает Даурскую степь и бассейн рек Онон и Балж. Основными типами экосистем здесь являются леса, луга и пресноводные водоемы, характеризующиеся вертикальными ландшафтами, которые переходят от горного хребта Хэнтий к тайге/бореальному хвойному лесу, а затем к степи.
Биосферный заповедник является не только водно-болотным угодьем и местом обитания водоплавающих птиц, но и изобилует культурно значимыми территориями, включая исторические места, связанные с Чингисханом, основавшим Великую Монгольскую империю.
Часть биосферного заповедника управляется как традиционные общие земли и используется местными общинами для выпаса скота. Они также используют эту территорию для заготовки сена, выращивания овощей и сбора недревесных лесных продуктов для домашнего использования. Биосферный заповедник привлекает большое количество туристов, интересующихся местной культурой, так как экологический и общинный экотуризм является растущей отраслью.
Регистрация заповедника во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО повысит международное значение этой территории и улучшит ее охрану.
Во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО включены следующие национальные парки и заповедники Монголии:
природный заповедник Их Гоби был зарегистрован в 1991 году,
бассейн озера Увс - в 1996 году,
гора Богд-Хан - в 1997 году,
национальный парк горы Хустайн - в 2002 году,
природная зона Восточной Монголии - в 2005 году,
природная зона «Монгол Дагуур» - в 2007 году,
биосферный заповедник Тосон Хулстайн - в 2020 году,
биосферный заповедник озера Хубсугул - в 2022 году.
Кроме того, в 2021 году котловина озера Увс, расположенная на территориях Монголии и России, была зарегистрирована вo Всемирной сети трансграничных биосферных резерватов совместно с Российской Федерацией.
Фото: montsame.mn
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