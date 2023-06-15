Общество 15.06.2023 в 15:42

ВСЖД увеличила объемы экспортных перевозок на 30%

Более 3 млн тонн грузов перевезено через погранпереход Наушки – Сухэ-Батор за январь-май 2023 года
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ВСЖД увеличила объемы экспортных перевозок на 30%
За пять месяцев текущего года  через железнодорожный пограничный переход Наушки - Сухэ-Батор на границе с Монголией перевезено более 3 млн тонн грузов, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Объемы экспортных перевозок выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 2,4 млн тонн. В том числе в Монголию перевезено 1 млн тонн (+7% к январю – маю 2022 г.), из России в Китай по территории Монголии  – 1,4 млн тонн, что на 55% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Импортные перевозки выросли на 23%. Из Китая в Россию транзитом по Монголии  перевезено 620 тыс тонн, из Монголии в Россию – около 75 тыс тонн.

Фото: Бурятская таможня
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