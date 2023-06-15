Общество 15.06.2023 в 16:48
Акции за соблюдение ПДД прошли на переездах Восточно-Сибирской магистрали
В Улан-Удэ акция состоялась на одном из самых оживленных городских переездов в микрорайоне Горького
Текст: Номер один
В рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам на полигоне Восточно-Сибирской магистрали прошел цикл рейдов и тематических акций, направленных на обеспечение безопасности и соблюдение правил дорожного движения на переездах, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
В Улан-Удэ акция состоялась на одном из самых оживленных городских переездов, расположенном в микрорайоне Горького. О правилах безопасности водителям напомнили активисты городских автоклубов. Вместе с железнодорожниками, инспекторами ГИБДД и воспитанниками центра «Безопасное детство» автолюбители внесли свой вклад в профилактику нарушений на переездах.
Рейды по соблюдению правил дорожного движения состоялись в Северобайкальске, Заиграево, а также на переездах в Иркутской области.
Так, в селе Смоленщина Иркутского района состоялись учения с инсценировкой выезда автомобиля на пути и демонстрацией действий дежурного по переезду. В ходе совместной акции железнодорожников и сотрудников ГИБДД рядом с переездом установили эвакуатор с искореженным после ДТП с локомотивом автомобилем на борту. Волонтеры ВСЖД напомнили водителям, что несчастных случаев можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения.
«Минимизировать риски происшествий на железнодорожных переездах можно только благодаря совместной работе железнодорожников, ГИБДД и органов местного самоуправления, - отметил заместитель начальника ВСЖД (по территориальному управлению) в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев. – Высокий уровень безопасности поможет обеспечить ликвидация мест пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне, то есть закрытие переездов и строительство путепроводов или альтернативных дорог».
Отметим, что дежурные работники ВСЖД регулярно фиксируют нарушения правил дорожного движения на переездах. С начала года зарегистрировано более 200 таких фактов. Информация передана в ГИБДД. К водителям приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав.
Фото: ВСЖД
В Улан-Удэ акция состоялась на одном из самых оживленных городских переездов, расположенном в микрорайоне Горького. О правилах безопасности водителям напомнили активисты городских автоклубов. Вместе с железнодорожниками, инспекторами ГИБДД и воспитанниками центра «Безопасное детство» автолюбители внесли свой вклад в профилактику нарушений на переездах.
Рейды по соблюдению правил дорожного движения состоялись в Северобайкальске, Заиграево, а также на переездах в Иркутской области.
Так, в селе Смоленщина Иркутского района состоялись учения с инсценировкой выезда автомобиля на пути и демонстрацией действий дежурного по переезду. В ходе совместной акции железнодорожников и сотрудников ГИБДД рядом с переездом установили эвакуатор с искореженным после ДТП с локомотивом автомобилем на борту. Волонтеры ВСЖД напомнили водителям, что несчастных случаев можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения.
«Минимизировать риски происшествий на железнодорожных переездах можно только благодаря совместной работе железнодорожников, ГИБДД и органов местного самоуправления, - отметил заместитель начальника ВСЖД (по территориальному управлению) в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев. – Высокий уровень безопасности поможет обеспечить ликвидация мест пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне, то есть закрытие переездов и строительство путепроводов или альтернативных дорог».
Отметим, что дежурные работники ВСЖД регулярно фиксируют нарушения правил дорожного движения на переездах. С начала года зарегистрировано более 200 таких фактов. Информация передана в ГИБДД. К водителям приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав.
Фото: ВСЖД