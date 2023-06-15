Акции за соблюдение ПДД прошли на переездах Восточно-Сибирской магистрали

В рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам на полигоне Восточно-Сибирской магистрали прошел цикл рейдов и тематических акций, направленных на обеспечение безопасности и соблюдение правил дорожного движения на переездах, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В Улан-Удэ акция состоялась на одном из самых оживленных городских переездов, расположенном в микрорайоне Горького. О правилах безопасности водителям напомнили активисты городских автоклубов. Вместе с железнодорожниками, инспекторами ГИБДД и воспитанниками центра «Безопасное детство» автолюбители внесли свой вклад в профилактику нарушений на переездах.Рейды по соблюдению правил дорожного движения состоялись в Северобайкальске, Заиграево, а также на переездах в Иркутской области.Так, в селе Смоленщина Иркутского района состоялись учения с инсценировкой выезда автомобиля на пути и демонстрацией действий дежурного по переезду. В ходе совместной акции железнодорожников и сотрудников ГИБДД рядом с переездом установили эвакуатор с искореженным после ДТП с локомотивом автомобилем на борту. Волонтеры ВСЖД напомнили водителям, что несчастных случаев можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения.«Минимизировать риски происшествий на железнодорожных переездах можно только благодаря совместной работе железнодорожников, ГИБДД и органов местного самоуправления, - отметил заместитель начальника ВСЖД (по территориальному управлению) в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев. – Высокий уровень безопасности поможет обеспечить ликвидация мест пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне, то есть закрытие переездов и строительство путепроводов или альтернативных дорог».Отметим, что дежурные работники ВСЖД регулярно фиксируют нарушения правил дорожного движения на переездах. С начала года зарегистрировано более 200 таких фактов. Информация передана в ГИБДД. К водителям приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав.Фото: ВСЖД