В Бурятии неизлечимая зараза пожирает леса

Очаги возникновения новой для республики болезни под названием «бактериальная водянка» впервые зафиксированы в Гусиноозерском лесничестве. Во всяком случае именно так обстояли дела, согласно данным государственного лесопатологического мониторинга. Его в регионе ведут сотрудники Центра защиты леса Республики Бурятия. С 2014 года площадь поражения выросла с 2 566 га до 16 305 га, то есть больше, чем в шесть раз. Ученые бьют тревогу, чиновники же пытаются успокоить общественность.«Площадь поражения составила 2 566 га, а пораженными породами были кедр и пихта. В 2015 году очаги увеличились на 120 га и достигли площади 2 686 га», - говорили в Центре защиты леса после того, как проблема водянки стала беспокоить людей.В этом году исполняется десять лет с момента обнаружения болезни. Только этот юбилей не будет отмечен концертами, конкурсами и веселыми флешмобами. За десятилетие общая площадь очагов подскочила до 16 079 га. Это цифра на 5 мая 2023 года.О кедрачах, которые сохнут, поднимают вопрос даже в Народном Хурале, хотя и без особого толку. Тем временем по республике выявляются все новые площади. В 2020 году выявлено 369,6 га и общая площадь поражения составила 10 146,6 га, В 2021 году выявлено 5 078,2 га, а общая площадь поражения составила 15 224,8 га.В 2022 году - еще 1 876,5 га. Суммарная площадь поражения достигла 16 305 га.«Меры борьбы с бактериальной водянкой разработаны в недостаточной степени. Это хроническое заболевание, которое может протекать десятилетиями с периодами активности и затухания. Использование антибиотиков на взрослых деревьях малоэффективно и экономически нецелесообразно в лесных насаждениях. Химические средства защиты в условиях охраняемых природных территорий запрещены», - сетуют сотрудники Центра.Самые обширные площади лесов, пораженные бактериальной водянкой на Байкальской природной территории в Республике Бурятия, зафиксированы в Гусиноозерском (Селенгинский район) и в Бабушкинском лесничествах (Кабанский район). Главные жертвы водянки в лесах Байкальской природной территории - это кедры и пихты.За ситуацией, несомненно, надо следить.Здесь специалистам видится необходимым лесопатологический надзор, выборочные рубки (с вывозом деревьев и утилизацией порубочных остатков), мониторинг численности насекомых-вредителей как потенциальных переносчиков возбудителей бактериальной водянки, а также молекулярно-генетический мониторинг древесных вредителей на предмет переноса ими возбудителей.Есть даже мысль - не проводить ли профилактические мероприятия с использованием феромонов, выпуском энтомофагов («полезных» насекомых, уничтожающих «вредных»). Что-то из этого будет проводиться.В этом году на Хамар-Дабане пройдут экспедиционные обследования состояния пихтарников. Они состоятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал».Заболевание недостаточно изучено. Но бурятские специалисты считают, что на распространение бактериальной водянки влияет множество факторов.Предполагается, что в Бурятии одним из них могут быть региональные климатические изменения. В частности, увеличение температуры воздуха в вегетационный период в приземном слое и снижение количества осадков, вызывающие засуху, которая ведет к снижению устойчивости деревьев к возбудителям бактериальной водянки и фитопатогенным грибам.«Однако следует учитывать и тот факт, что республика неоднократно вступала во влажные гидрологические периоды, когда полноводность рек, паводки, достаточное почвенное увлажнение не провоцировали роста очагов бактериальной водянки. Хроническая форма болезни продлевает период усыхания на несколько лет», - говорят специалисты Центра.На развитие водянки влияет повреждение дерева стволовыми вредителями, такими как короед шестизубчатый (стенограф), древесинник хвойный полосатый, черный пихтовый усач. И, наоборот, заражение деревьев возбудителями водянки, ослабляющих их до степени прекращения роста и потом гибели, способствует формированию очагов стволовых вредителей, которые затем могут являться переносчиками болезни на другие деревья.На фоне весьма неоднозначного будущего бурятских кедрачей сборщиков кедровых орехов призывают прекратить использовать хищнические методы заготовки. Варварское отношение добытчиков орехов к кедрам, когда они ради легкого получения заветных шишек безжалостно бьют по здоровью дерева - важный момент в разрастании очагов вредителей, в болезнях кедров.Будут так продолжать, их детям-внукам станет нечего заготавливать... Сборщик - варвар хуже короеда. Потому что короед не имеет интеллекта, не может оценить последствия своих действий. А горе-сборщик может, но все равно действует.В марте прошлого года Агентство ТАСС распространило тревожный прогноз директора Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН Виктора Воронина. Он бил тревогу о вредителях в хвойных лесах хребта Хамар-Дабан и заявил, что там «в ближайшие пять лет мы получим, не побоюсь этого слова, экологическую катастрофу».«Там на 70-80% погибнет древостой - кедр, пихта. Кедр уже погиб на 40%, и добавится 50 – 70% гибели пихты. Весь хребет будет ждать только подходящего момента, чтобы сгореть», - цитировал ТАСС г-на Воронина.Из озвученного пятилетнего срока уже минуло более года.«Все прогнозы носят вероятностный характер, поскольку климатические условия и другие изменчивые природные факторы сложно предсказывать на длительном промежутке времени. Конечно, мнение научного сообщества необходимо учитывать в таком вопросе, поэтому специалисты Центра защиты леса Бурятии взаимодействуют с научными центрами, изучающими бактериальные заболевания лесных насаждений», - высказали в центре свой взгляд на будущее лесов на хребте, стараясь успокоить общество.По данным государственного лесопатологического мониторинга, на Хамар-Дабане на территории Бурятии в очагах бактериальной водянки на данный момент наблюдается ослабление и частичное усыхание кедрово-пихтовых насаждений. Также зафиксирована гибель единичных деревьев.Сейчас в республике темпы прироста площади, пораженной бактериальной водянкой, вроде бы начинают медленно снижаться. По крайней мере в контролируемых местах. «За последние два года в очагах бактериальной водянки, регулярно посещаемых нашим филиалом, наблюдается медленное снижение темпов роста площадей повреждений, как по естественным причинам, так и в связи с лесными пожарами», - констатируют в Центре защиты леса.А в кое-каких местах очаги даже сокращаются. Но это не повод расслабляться. Ведь пока существует угроза, особенно таким ценным породам, как кедр, с ней нужно бороться. Иначе в итоге Бурятия может потерять одно из своих главных богатств.Фото: russianstock.ru