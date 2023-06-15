Общество 15.06.2023 в 17:39
«Салют Орто» из Бурятии стала победителем всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
За пять лет существования компания успешно помогла более 300 людям с инвалидностью по всей России
Текст: Номер один
В рамках Петербургского Международного экономического форума накануне состоялось награждение победителей всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес».
Проект компании «Салют Орто» из Улан-Удэ стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» среди других 61 проектов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Напомним, компания «Салют Орто» занимается протезированием нижних и верхних конечностей после ампутации. За пять лет существования компания успешно помогла более 300 людям с инвалидностью по всей России.
«В 2022 году наша компания стала победителем регионального конкурса «Лучший социальный проект». Это было для нас большим достижением. Но, то, что сейчас мы стали победителями васероссийского конкурса, это колоссальное признание нашего бизнеса, того, чем мы занимаемся. Это понимание того, что нас видят, нас поддерживают. Мы очень благодарны, что ценят то, что мы делаем. Но самое главное для нас - это понимать, что мы делаем жизнь людей лучше, что мы делаем кого-то счастливыми», - делится эмоциями гендиректор «Салют Орто» Екатерина Гаськова.
В 2022 году предприятие презентовало новый коленный модуль Steplife P5. Он создан из высокопрочных материалов: алюминия и титана и предназначен для людей с любым уровнем активности, а также для экстренных нагрузок - вес до 150 кг. Современный протез ноги с коленным модулем Steplife P5 позволит улучшить жизнь не менее 5 000 инвалидов во всем мире.
Всего в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» принимал участие 61 проект. От Бурятии в этой номинации представлено еще два проекта. А в целом в конкурсе «Мой добрый бизнес» приняли участие 2 578 проектов из 79 регионов России.
Фото: egov-buryatia.ru
Проект компании «Салют Орто» из Улан-Удэ стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» среди других 61 проектов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Напомним, компания «Салют Орто» занимается протезированием нижних и верхних конечностей после ампутации. За пять лет существования компания успешно помогла более 300 людям с инвалидностью по всей России.
«В 2022 году наша компания стала победителем регионального конкурса «Лучший социальный проект». Это было для нас большим достижением. Но, то, что сейчас мы стали победителями васероссийского конкурса, это колоссальное признание нашего бизнеса, того, чем мы занимаемся. Это понимание того, что нас видят, нас поддерживают. Мы очень благодарны, что ценят то, что мы делаем. Но самое главное для нас - это понимать, что мы делаем жизнь людей лучше, что мы делаем кого-то счастливыми», - делится эмоциями гендиректор «Салют Орто» Екатерина Гаськова.
В 2022 году предприятие презентовало новый коленный модуль Steplife P5. Он создан из высокопрочных материалов: алюминия и титана и предназначен для людей с любым уровнем активности, а также для экстренных нагрузок - вес до 150 кг. Современный протез ноги с коленным модулем Steplife P5 позволит улучшить жизнь не менее 5 000 инвалидов во всем мире.
Всего в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» принимал участие 61 проект. От Бурятии в этой номинации представлено еще два проекта. А в целом в конкурсе «Мой добрый бизнес» приняли участие 2 578 проектов из 79 регионов России.
Фото: egov-buryatia.ru