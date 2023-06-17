Игорь Шутенков поздравил улан-удэнцев с Днем города

От всей души поздравляю вас с Днём нашего родного и любимого города! Улан-Удэ исполнилось 357 лет. Пройден большой, славный путь и мы, все поколения, бережно сохранили нашу историю, богатую культуру и добрые традиции.День города - это наш общий праздник! Все успехи и достижения Улан-Удэ – успехи каждого из нас. Всех, кто здесь работает, учится, создает семьи и воспитывает детей!Город - это его жители. Мы вместе творим его современную историю, своей энергией, трудолюбием, талантом делаем Улан-Удэ комфортнее и красивее. Учителя, врачи, строители, заводчане, предприниматели, студенты, ветераны – все мы одна команда, одна большая дружная семья. И вместе нам по плечу любые задачи.Сегодня мы ударными темпами строим жилье, детские сады, школы, спортивные объекты, ремонтируем дороги, инженерные сети. Это всё – наши общие свершения, и я признателен вам за любовь к родному городу. Уверен, что впереди нас ждут большие перемены и всё задуманное и запланированное обязательно получится. От нашего единства и стремления сделать Улан-Удэ лучше - зависит то, каким город будет завтра.Пусть растет и процветает наш Улан-Удэ! Пусть каждый здесь будет счастлив, успешен и любим! Желаю всем, каждой семье мира, благополучия, здоровья и успехов! С Днем города, дорогие улан-удэнцы! С праздником!Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков