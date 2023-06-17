Общество 17.06.2023 в 09:00

Игорь Шутенков поздравил улан-удэнцев с Днем города

Дорогие земляки, уважаемые улан-удэнцы!
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Игорь Шутенков поздравил улан-удэнцев с Днем города
От всей души поздравляю вас с Днём нашего родного и любимого города! Улан-Удэ исполнилось 357 лет. Пройден большой, славный путь и мы, все поколения, бережно сохранили нашу историю, богатую культуру и добрые традиции.

День города - это наш общий праздник! Все успехи и достижения Улан-Удэ – успехи каждого из нас. Всех, кто здесь работает, учится, создает семьи и воспитывает детей!

Город - это его жители. Мы вместе творим его современную историю, своей энергией, трудолюбием, талантом делаем Улан-Удэ комфортнее и красивее. Учителя, врачи, строители, заводчане, предприниматели, студенты, ветераны – все мы одна команда, одна большая дружная семья. И вместе нам по плечу любые задачи.

Сегодня мы ударными темпами строим жилье, детские сады, школы, спортивные объекты, ремонтируем дороги, инженерные сети. Это всё – наши общие свершения, и я признателен вам за любовь к родному городу. Уверен, что впереди нас ждут большие перемены и всё задуманное и запланированное обязательно получится.  От нашего единства и стремления сделать Улан-Удэ лучше - зависит то, каким город будет завтра.

Пусть растет и процветает наш Улан-Удэ! Пусть каждый здесь будет счастлив, успешен и любим! Желаю всем, каждой семье мира, благополучия, здоровья и успехов! С Днем города, дорогие улан-удэнцы! С праздником!

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков
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