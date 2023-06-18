Жители Улан-Удэ разоблачили самую неадекватную автохамку

И, знаете, я не ошибся. Выходя, я наткнулся на нее (машину она все-таки смогла перепарковать), а на своей машине обнаружил смачный харчок на заднем правом крыле (фото прилагаю). Я поинтересовался у нее, а чего не наср*ла на капот, на что она ответила, что не только наср*т, но и насс*т мне на авто. Затем стала пугать родственниками в органах и что меня скоро отправят на СВО. Ну а в конце и вовсе опустилась, указав на мою национальную принадлежность. Вообще было сказано много нелицеприятных и оскорбительных вещей в мой адрес, но я не стал продолжать конфликт и ушел на тренировку. Вернувшись, обнаружил весь автомобиль в слюнной жидкости этой дамочки. Машину то я отмою, это не проблема, но вот репутацию и лицо этой дамочки отмыть будет сложнее».







Мы уже давно привыкли к тому, что соцсети перестают быть лишь средством для развлечения, а для многих становятся источником информации, хоть и не всегда проверенной. Также как привыкли к тому, что фотографии любого из нас могут оказаться в каком-либо из пабликов. Похоже, что сетевая вендетта – новая тенденция в Бурятии. Человек публикует ролик или фото с участником конфликта, «прославляя» его на всю республику. В данном случае история разлетелась еще и по общероссийским миллионным пабликам и сайтам. Однако не исключено, что за разглашение личной информации и фото человека последует и наказание.Похожая ситуация произошла в Бурятии недавно. В одном из пабликов во «ВКонтакте» появился видеоролик со следующим описанием: «Сегодня на парковке «Пиплс Парка» со мной произошел вопиющий случай людского свинства, ксенофобии и национализма. Я одновременно с водительницей «Тойоты Ленд Крузер Прадо» припарковался на парковочном месте по едва сохранившимся линиям разметки. Водительница же «Прадо», не чувствуя габаритов своего авто, оставила справа от себя добрых два метра парковочного места.Из-за невозможности открыть свою дверь она начала агрессивно указывать мне, чтоб сдал назад и выпустил ее, на что я резонно ответил, что справа от нее два метра, пусть сдаст назад и встанет на свое парковочное место. Слово за слово, началась словесная перепалка. Я, плюнув на это, пошел на тренировку, оставил вещи в раздевалке и решил спуститься вниз посмотреть, что там происходит, так как от этой неадекватной дамочки можно было ожидать чего угодно.Похоже, свое обещание автор поста выполнил. Теперь репутация женщины, чьи ругательства сняты им на видео, серьезно пострадала. Ведь пост со скандальным роликом обошел один за другим несколько пабликов. И комментарии пользователей, мягко говоря, не самые приятные. Больше всего люди возмущены даже не хамством, а тем, что на видео женщина открыто козыряет своими связями в правоохранительных органах и угрожает водителю повесткой на СВО.- Предлагаю флешмоб, кто увидел авто этой дамы, плюнуть в лобовое стекло за каждый мат.- Таких надо выкладывать, чтобы неповадно было.- Максимальный репост, чтобы по улице ходить было стыдно.- Очень возмущает, когда она своим поганым языком трогает СВО, люди свою кровь проливают, защищая Родину в такое сложное время для страны. А она СВО преподносит как запугивание какое-то для мужчин. Как будто бы это какое-то наказание - Родину защищать. Считаю, что это настоящая дискредитация Вооруженных сил - ст. 280.3 УК РФ. Органы, обратите особое внимание на нее и накажите по всей строгости закона.- Ты кто такая, чтобы решать, кому ехать на СВО, а кому нет?- Ну вы, конечно, звезда, женщина. Я вас прошу, научитесь, пожалуйста, себя вести в обществе правильно, вы у себя дома в телевизор или в мужа, или в ребенка харкайте сколько вам влезет, а в обществе есть правила, которых нужно придерживаться. Ваше поведение — это поведение быдла.И только редкие комментарии были о том, что неплохо было бы увидеть и услышать вторую сторону конфликта – узнать, что именно говорил женщине второй водитель.Облетев несколько пабликов, эта история, возможно, была бы благополучно забыта, как и сотни похожих, тем более что причина конфликта не стоила выеденного яйца. Но все изменилось, когда сама участница конфликта объявилась в комментариях. На все призывы о совести и взывания к морали она ответила с личной страницы. Причем точно в такой же манере, как на скандально прославившемся видео – нецензурной бранью и… вновь угрозами отправить на СВО всех своих обидчиков. По словам Евгении (назовем ее так), оскорблять ее на национальной почве первым начал мужчина, поэтому она уже написала заявление в полицию. Ниже приведем несколько ее комментариев с сохранением лексики, орфографии и пунктуации.- Господь, господь, жалко таких мужчин-петушар, которых либо в детстве мамаши затюкали, либо отымели как следуют. Ложь и клевета со стороны педика, и подскажите в чем моя безнаказанность? Оскорблять на национальной почве мужчина начал первый. А заявление в полицию уже написано!- Жалкое сообщество жалких и конченных людишек. Через одного, явно что то с головой не в порядке! Ужас народ такое писать вы че ***я все бессмертные? на тот свет не попадёте? Вот реально смотришь на это и понимаешь, что черти и бесы - реальность, и что зло и морально-нравственная отупелость, свойственная извращенцам - разрушают пространство. Видео вырезано на половину, видимо, так было угодно этому мужчине чтоб идеально вывернуться белым и пушистым. Адиос. На все ваши гнилые комментарии и типа порицание на подобное гавно я уже давно забила, хоть там обпишитесь, пока у вас руки не отсохнут, - пишет участница конфликта в паблике «Привет с колес\Улан-Удэ\03».В других комментариях Евгения снова угрожает кого-то послать на СВО, в следующих проклинает людей или выражается отборным матом вперемешку с грамматическими ошибками. В общей сложности пост только в одном вышеуказанном паблике набрал 50 тыс. просмотров и около 2 тыс. комментариев. И даже те люди, которые поначалу были готовы вступиться за автоледи, ужасаясь жесточайшей травле комментаторов, после прочтения ее высказываний изменили свое мнение.Видеоролик и пост о Евгении стали вновь распространяться с еще большей скоростью и даже дошли до федеральных миллионных пабликов, телеграмм-каналов и даже сайта «Пикабу», чья посещаемость достигает 102 млн читателей в месяц. И, похоже, в ближайшее время волна хейта не остановится.Дошло до того, что в скандальной леди жители республики стали узнавать свою давнюю знакомую. Как выяснилось, Евгения уже «светилась» в соцсетях, начиная с 2017 года. Везде речь шла о нарушении ПДД с ее стороны, откровенном хамстве и угрозах. В доказательство люди прикрепляли скриншоты, фотодоказательства. На них сложно не узнать и Евгению, и ее автомобиль с теми же самыми номерами.Так, одна из улан-удэнок еще в 2017 году опубликовала во «ВК» следующий пост: «Сейчас на «Еврозоне» какая-то женщина на джипе подперла меня и ушла куда-то на час. На мое замечание, что хотя бы могла оставить номер телефона, она начинает врубать «чаву»: «ты кто такая, пошла на…» и т. д. Махала руками, в результате шибанула по виску зажатыми в кулак ключами. Пришлось вызывать полицию. Она закрылась в машине и кричала оттуда проклятия семье и детям. Самое печальное, что даже в присутствии полицейских эта фифа кричала: «Чтоб ты сдохла и дети твои, и вся семья твоя!».Фотодоказательства того случая сегодня всплыли снова. Как и еще несколько похожих случаев – на каждом из скринов старых постов есть фото, подтверждающие, что речь идет именно о том самом джипе и именно о Евгении.Позже стали появляться все новые и новые подробности.- Она не только агрессивная, но и правил дорожного движения не знает. Чуть на пешеходе меня не сбила.- Она живет неподалеку от «Пиплса». В чате жильцов такой срач устраивает, мы думали, что у нее весенне-осеннее обострение. Видимо, ошибались, это весь год.- Была свидетелем, как она устроила скандал в одном из ТЦ, орала, что (простите за подробности) «наср*т» в каждом углу.- Эта тетка периодически всплывает в городских пабликах со своими скандалами, в одном из магазинов стройматериалов сотрудники крестятся, когда ее вспоминают, даже атеисты и буддисты.- Это ужасная, беспринципная особа. Ее не жалеть надо, а наказывать. Она риелтором работает, мошенничеством промышляет, всех, кто с ней столкнулся, проклинает (их детей особенно), угрожает. Скрывает доходы от налоговой. Сестра у нее судьей работает и, очевидно, прикрывает ее мошенничества. Угрожала, что у нее все схвачено, - пишут горожане в комментариях.В некоторых пабликах люди даже начали делать мемы с Евгенией, упражняясь в остроумии.Похоже, точку в этом конфликте может поставить только третья сторона. Мы обратились в полицию и спросили, проводится ли проверка по данной ситуации. И получили следующий ответ.- 30 мая в полицию Октябрьского района поступило сообщение от жительницы Улан-Удэ 1983 года рождения о том, что на парковке возле торгового центра у нее произошел конфликт с мужчиной. Позднее он разместил в сети Интернет видеозапись с ее участием, вследствие чего в комментариях женщине поступили оскорбления и угрозы. Полицейскими просмотрены камеры видеонаблюдения, опрошены участники конфликта, назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - прокомментировали в МВД по РБ.Заявления в полицию от второго участника конфликта – того, кто выложил в соцсети видео, не поступало. Похоже, он уже удовлетворен тем эффектом, что произвел его пост. Правда не исключено, что за незаконное распространение персональных данных ему все-таки придется ответить.Фото: соцсети