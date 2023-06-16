Общество 16.06.2023 в 15:24

Маньчжурию в Бурятии интересует «Байкальская миля» и «Амта»

В Бурятии двенадцать туроператоров готовы принимать китайских туристов
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Маньчжурию в Бурятии интересует «Байкальская миля» и «Амта»
Делегация из Маньчжурии прибыла в столицу Бурятии. Встречу с делегацией провел сегодня заместитель председателя Бурятии Иван Альхеев. На встрече гостям рассказали о туристическом потенциале Бурятии, а также пригласили к участию в спортивных и культурных мероприятиях, посвящённых 100-летию республики, сообщили в пресс-службе правительства.

По итогам 2022 года в обороте внешней торговли Бурятии Китай занимает 1 место из 69 стран – партнеров республики, а по турпотоку в республику Китай на втором месте. Как рассказал в ходе встречи министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, за прошлый год в Бурятии побывало 1,3 тыс китайских туристов.

«Мы ожидаем восстановления турпотока из Китая в доковидных объемах после того, как у нас вернется прямое авиасообщение и безвизовый режим для туристических групп. Все необходимые документы для этого мы подготовили и направили в соответствующие органы власти Китая, в настоящее время 12 туроператоров готовы работать в этом направлении и принимать китайских туристов», - добавил министр туризма Бурятии.

Представители китайской делегации, в свою очередь, выразили желание стать участниками событийных мероприятий в Бурятии, а также заявили о возможности поставок продукции пищевой промышленности республики в Китай, в частности в город Внутренней Монголии – Маньчжурию.

«Мы хотели бы принять участие в соревнованиях скорости на льду «Байкальская миля», будем готовить свою команду для участия. Также мы хотели бы посетить фабрику «Амта», туда отправимся уже завтра для проработки возможности экспортных поставок продукции улан-удэнской фабрики в Китай», - рассказал мэр. Маньчжурии Юе Годун.

Фото: egov-buryatia.ru
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