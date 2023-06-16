Общество 16.06.2023 в 15:46

Общественная палата Бурятии объявила об открытии штаба наблюдения за выборами

Он будет контролировать весь ход избирательной кампании
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Текст: Иван Иванов
Общественная палата Бурятии объявила об открытии штаба наблюдения за выборами
Общественная палата Республики Бурятия объявила об открытии Штаба общественного наблюдения за выборами депутатов Народного Хурала. Напомним, выборы в республиканский парламент назначены на 10 сентября.

«Задача штаба общественного наблюдения, это не только подбор и обучение наблюдателей, но и контроль за ходом всей избирательной кампании, а также соблюдение равенства прав всех участников избирательного процесса», - сообщили в Общественной палате.

Состав штаба уже утвержден. В него вошли как профессионалы в области избирательного права, так и практикующие политологи, юристы, эксперты, общественники, журналисты. В структуре штаба выделены правовое направление, мониторинг СМИ, а ближе к официальной избирательной кампании появятся мобильные группы для выездов на участки.

Работа штаба продолжится до момента официального утверждения итогов выборов.

Штаб начинает свою работу с 16 июня 2023 года по адресу: Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.7, каб. 110. Тел. 8 (3012) 21-38-83.
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