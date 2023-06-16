Общество 16.06.2023 в 15:46

В Улан-Удэ памятник «Покорителям космоса» вернули на историческое место

Демонтированную в девяностые годы композицию отреставрировали и установили на площади Славы
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ памятник «Покорителям космоса» вернули на историческое место
Памятник «Покорителям космоса» появился в Улан-Удэ в 1971 году. Его возвели в честь десятилетия первого полета человека в космос. Однако в «девяностые» годы его демонтировали, и установили на этом месте рекламный щит.

После многочисленных обращений жителей и ветеранов, коллектив ЛВРЗ взял на себя реставрацию памятника, и в результате он снова был установлен на прежнее место. Открытие композиции состоялось сегодня, 16 июня.



- Многие жители помнят, что эта композиция всегда здесь была и напоминала о работе, которая была проделана. И, конечно, о наших великих героях космонавтах – первых покорителях космоса, - рассказал на открытии председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев. - У нас в городе есть улицы Валентины Терешковой – первой женщины-космонавта, Юрия Гагарина – самая длинная в Железнодорожным районе. И это нужно, чтобы наше молодое поколение всегда помнило, кто покорял космос.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, в свою очередь, напомнил, что за восстановление и возвращение памятника проголосовали сами же горожане.

- Наш город – город труженик. Не зря в культурной композиции «Покорители космоса» присутствует не только космонавт, но и рабочие люди – мужчина и женщина. Ведь победы в космосе основаны на работе, на труде, на таланте инженеров, ученых, рабочих – таких, как рабочие ЛВРЗ, Авиазавода Мясокомбината и так далее, - сказал градоначальник.

От имени жителей Железнодорожного района высказалась ветеран труда ЛВРЗ Татьяна Бадмаева. Она рассказала, какой путь пришлось преодолеть памятнику, прежде чем он вернулся на свое место.

- Его снесли, он где-то лежал, весь покосился. И наши работники модельного цеха отремонтировали, отреставрировали, выправили. И он стоит как в первозданном виде, - сказала она. - Память надо хранить всегда – это же наша история!

По словам депутата Улан-Удэнского горсовета Дмитрия Турченюка, памятник «Покорителям космоса» - это лишь часть преображения района ПВЗ:

- Сейчас делают Сиреневый бульвар, в следующем году будет реконструкция сквера «Радуга». Площадь Славы сделали в 2019 году. Сквер «Три медведя» делается. То есть очень многое происходит. Наш микрорайон преображается, и я счастлив и рад, что у нас есть такие улучшения.

Фото: «Номер один».
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