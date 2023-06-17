Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с Днем города

2023 год – особенный год! В этом году исполняется 100 лет Республике Бурятия и 85 лет трем районам Улан-Удэ. В эти же дни нашему любимому городу исполняется 357лет.От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю всех вас с этими знаменательными событиями.В день рождения принято подводить итоги. Столица Бурятии встречает свой праздник с хорошими показателями: за последние годы Улан-Удэ заметно похорошел, строятся школы и детские сады, ремонтируются дороги, появляются новые скверы, спортивные и детские площадки.Весь этот комплекс благоустроительных работ делает наш город краше и уютнее. Мы вместе прилагаем все усилия, чтобы к праздникам он выглядел так, как и полагается столице.Очень надеемся, что жители Улан-Удэ примут самое активное участие во всех праздничных мероприятиях, а впечатлений хватит до следующего Дня города.Дорогие улан-удэнцы! Поздравляю вас с Днем рождения города, с юбилеем нашей республики! Счастья, здоровья, благополучия вам, успехов во всех добрых делах!