Общество 16.06.2023 в 17:45

Оперу, запрещенную Сталиным, впервые возродят в Улан-Удэ

Бурятский театр оперы и балета откроет новый сезон оперой Вано Мурадели «Великая дружба»
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Оперу, запрещенную Сталиным, впервые возродят в Улан-Удэ
Историческое событие - премьера спектакля Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба» - состоится в Улан-Удэ 13 и 14 сентября. У этой оперы непростая судьба, она была запрещена самим Сталиным в 1948 году, сообщили в минкультуры республики.

Премьера, состоявшаяся 7 ноября 1947 года в стенах Большого театра Союза СССР, прошла успешно. В течение трех месяцев «Великая дружба» Мурадели была поставлена в 13 театрах: в Ленинграде, Горьком, Новосибирске, Перми, Саратове, Свердловске, Риге, Вильнюсе, Ереване, Фрунзе, Алма-Ате. Тогда же опера была впервые поставлена в Улан-Удэ, но с тех пор не возобновлялась.

После того, как на одном из представлений побывало руководство страны, было принято специальное постановление Политбюро ЦК ВКП(б), в котором опера подверглась разгромной критике. Постановление положило начало борьбе с формализмом в советском искусстве и преследованиям тех деятелей культуры, которые, согласно этому постановлению, были объявлены последователями этого направления. В 1960 году постановление о запрете было отменено. После этого опера исполнялась лишь в 1965 году: 29 апреля по московскому радио прозвучала новая редакция оперы с дополнительными стихами Эдмунда Иодковского, а 13 ноября того же года прозвучала её концертная версия.

«Десятилетия эта гениальная музыка не звучала нигде. Найти музыкальный материал было нелегко, потому что в постановлении было сказано: «уничтожить все нотные материалы». Партитуру я разыскал в Минске. Когда я начал работать с музыкой, первое, что я испытал – это чувство радости, удивления и влюбленности. Эта музыка не может оставлять равнодушным, она полна такой энергии, такого энтузиазма, оптимизма. Эти ощущения хочется передать слушателем», - рассказал художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов.

Как отметил маэстро, постановка оперы «Великая дружба» вызывает неподдельный интерес ученых и музыковедов по всей стране. Подготовка в премьере началась еще в январе 2023 года. Режиссером- постановщиком выступает заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Добровольский, художником-постановщиком и художником по костюмам – Наталия Хохлова. Балетмейстером вновь выступит Александр Курбатов, который знаком бурятской публике по работе над спектаклем «Мистер Икс».

Опера советского композитора Вано Мурадели «Великая дружба», созданная на либретто известного драматурга Г. Мдивани, представляет собой яркую мелодраму о любви горского джигита Муртаза и терской казачки Галины. Любовь их, запретная и обреченная, возникает на фоне противостояния горских народов и терских казаков.

Одну из заглавных партий исполнит известный певец, победитель конкурса «Вся страна», заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев.
«Парень, который до беспамятства влюбился в молодую красивую казачку – вокруг этого закручивается сюжет оперы. Одна из главных ролей получается. Работы проделано очень много, и много еще предстоит», - говорит Чингис Раднаев.

В спектакле задействованы звезды бурятской оперы, хор, оркестр. Кипит работа в художественных и швейных мастерских. Всего к премьере будет подготовлено 160 костюмов, а на сцене будет создана атмосфера Кавказа.



С этой постановки Бурятский государственный академический театр оперы и балета при поддержке Министерства культуры Бурятии откроет новый 84-й театральный сезон 13 и 14 сентября. Билеты уже в продаже на сайте uuopera.ru, действует «Пушкинская карта».

Возрастной ценз: 12+

Фото: minkultrb.ru
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опера Мурадели бурятский оперный

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