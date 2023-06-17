Общество 17.06.2023 в 13:34
Символ Бурятии «наденет» праздничный цветной дэгэл
«Гостеприимная Бурятия» засияет в новом наряде на День города
Текст: Евгения Гармаева
В честь 100-летия республики и Дня города Улан-Удэ скульптура "Гостеприимная Бурятия" наденет цветной праздничный дэгэл и будет встречать всех горожан, земляков, гостей на Селенгинском мосту перед въездом в центр города. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.
«Комитет городского хозяйства, «Горсвет» с душой подошли к украшению Улан-Удэ, и с помощью гобо-проекторов придадут символу Бурятии яркие цвета в темное время суток. В «гардеробе» будут 5 разных дэгэлов. Кроме того, Гора Батарейная, место основания нашего города, будет по-новому украшена светящейся надписью «Улан-Удэ». Вместо надписи в будущем возможно будет ставить любое изображение»,
- рассказали в КГХ.
Напомним, в прошлом году предприятия выиграли конкурс грантов Ростуризма на создание единого стиля и туринфраструктуры. По плану тур-кода в дальнейшем планируют подсветить более 60 зданий в центре города.
Фото: КГХ