Символ Бурятии «наденет» праздничный цветной дэгэл

В честь 100-летия республики и Дня города Улан-Удэ скульптура "Гостеприимная Бурятия" наденет цветной праздничный дэгэл и будет встречать всех горожан, земляков, гостей на Селенгинском мосту перед въездом в центр города. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.

«Комитет городского хозяйства, «Горсвет» с душой подошли к украшению Улан-Удэ, и с помощью гобо-проекторов придадут символу Бурятии яркие цвета в темное время суток. В «гардеробе» будут 5 разных дэгэлов. Кроме того, Гора Батарейная, место основания нашего города, будет по-новому украшена светящейся надписью «Улан-Удэ». Вместо надписи в будущем возможно будет ставить любое изображение»,

- рассказали в КГХ.



Напомним, в прошлом году предприятия выиграли конкурс грантов Ростуризма на создание единого стиля и туринфраструктуры. По плану тур-кода в дальнейшем планируют подсветить более 60 зданий в центре города.