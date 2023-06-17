Общество 17.06.2023 в 13:34

Символ Бурятии «наденет» праздничный цветной дэгэл

«Гостеприимная Бурятия» засияет в новом наряде на День города
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Символ Бурятии «наденет» праздничный цветной дэгэл

В честь 100-летия республики и Дня города Улан-Удэ скульптура "Гостеприимная Бурятия" наденет цветной праздничный дэгэл и будет встречать всех горожан, земляков, гостей на Селенгинском мосту перед въездом в центр города.  Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.

«Комитет городского хозяйства, «Горсвет» с душой подошли к украшению Улан-Удэ, и с помощью гобо-проекторов придадут символу Бурятии яркие цвета в темное время суток. В «гардеробе» будут 5 разных дэгэлов. Кроме того, Гора Батарейная, место основания нашего города, будет по-новому украшена светящейся надписью «Улан-Удэ». Вместо надписи в будущем возможно будет ставить любое изображение», 

- рассказали в КГХ.


Напомним, в прошлом году предприятия выиграли конкурс грантов Ростуризма на создание единого стиля и туринфраструктуры. По плану тур-кода в дальнейшем планируют подсветить более 60 зданий в центре города.


Фото: КГХ
Теги
кгх горсвет

Все новости

Символ Бурятии «наденет» праздничный цветной дэгэл
17.06.2023 в 13:34
В Улан-Удэ воспламенившийся склад тушили 22 пожарных
17.06.2023 в 13:22
В Бурятии сельчанин «инвестировал» в мошенников 3.8 млн рублей
17.06.2023 в 13:03
Игорь Шутенков поздравил улан-удэнцев с Днем города
17.06.2023 в 09:00
Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с Днем города
17.06.2023 в 08:00
«Я молился, чтобы не дали второе или третье место»
17.06.2023 в 08:00
Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ оправдали по «собачьему делу»
17.06.2023 в 07:00
Строительство объектов здравоохранения Бурятии пережило рокировку
16.06.2023 в 22:19
«У нас будут точки соприкосновения и плодотворное сотрудничество»
16.06.2023 в 20:33
Оперу, запрещенную Сталиным, впервые возродят в Улан-Удэ
16.06.2023 в 17:45
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Игорь Шутенков поздравил улан-удэнцев с Днем города
Дорогие земляки, уважаемые улан-удэнцы!
17.06.2023 в 09:00
Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с Днем города
Уважаемые улан-удэнцы и гости столицы Бурятии!
17.06.2023 в 08:00
Строительство объектов здравоохранения Бурятии пережило рокировку
Власти решили сделать акцент на самом актуальном
16.06.2023 в 22:19
«У нас будут точки соприкосновения и плодотворное сотрудничество»
Игорь Шутенков обсудил с мэром Маньчжурии вопросы сотрудничества
16.06.2023 в 20:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru