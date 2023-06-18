Общество 18.06.2023 в 10:06

Сегодня в Бурятии отмечают День медицинского работника

Глава республики Алексей Цыденов поздравил всех, кто давал клятву Гиппократа
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Текст: Номер один
Сегодня в Бурятии отмечают День медицинского работника
Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. В этот день почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа - врачей, медсестер, фельдшеров.

Глава республики Алексей Цыденов поздравил всех медиков с их профессиональным праздником: «Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, выбравшие самую добрую профессию. Дорогие наши медики и ветераны здравоохранения, поздравляю вас с праздником!  В ваших руках все, что мы любим больше всего - сама жизнь, здоровье наших детей и родителей. На вас держится всё. Это большая честь и большая ответственность - идти по такому пути. И его выбирают только самые устремленные люди с широкой душой.  В эти дни я хочу отдельно отметить подвиги военных медиков, которые работают в пекле битв. Пусть вам всегда благоволит удача! Берегите себя». 
 

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