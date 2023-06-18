В Бурятии стало известно о подвиге еще одного героя СВО

Глава республики в своих соцсетях рассказал о подвиге еще одного героя из Бурятии. Речь идет о майоре Владимире Дурове, уроженце Заиграевксого района.«Не успела отгреметь слава о наших героях из кяхтинского гарнизона, как мы получили новость о героическом подвиге ребят из полка радиационной, химической и биологической защиты из Заиграевского района!Командир тактической группы, майор Владимир Дуров спас жизни бойцов, попавших под обстрел. И благодаря мужеству и профессионализму майора Дурова было успешно нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника и уничтожено 2 боевые бронированные машины в районе населённого пункта Новодонецкое.При выполнении боевой задачи позиция, с которой работал майор Дуров, подверглась артиллерийскому обстрелу. Офицер не только успешно скорректировал огонь по противнику, но и профессионально оказал первую медицинскую помощь раненым, чем сохранил жизнь своим боевым товарищам, которых затем оперативно эвакуировали с поля боя прибывшие медицинские группы», - написал Алексей Цыденов на своей странице в соцсетях.