Общество 18.06.2023 в 11:09

В Бурятии стало известно о подвиге еще одного героя СВО

Наш земляк спас бойцов, попавших под обстрел
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Текст: Номер один
В Бурятии стало известно о подвиге еще одного героя СВО
Глава республики в своих соцсетях рассказал о подвиге еще одного героя из Бурятии. Речь идет о майоре Владимире Дурове, уроженце Заиграевксого района. 

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«Не успела отгреметь слава о наших героях из кяхтинского гарнизона, как мы получили новость о героическом подвиге ребят из полка радиационной, химической и биологической защиты из Заиграевского района!

Командир тактической группы, майор Владимир Дуров спас жизни бойцов, попавших под обстрел. И благодаря мужеству и профессионализму майора Дурова было успешно нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника и уничтожено 2 боевые бронированные машины в районе населённого пункта Новодонецкое. 

При выполнении боевой задачи позиция, с которой работал майор Дуров, подверглась артиллерийскому обстрелу. Офицер не только успешно скорректировал огонь по противнику, но и профессионально оказал первую медицинскую помощь раненым, чем сохранил жизнь своим боевым товарищам, которых затем оперативно эвакуировали с поля боя прибывшие медицинские группы», - написал Алексей Цыденов на своей странице в соцсетях. 

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