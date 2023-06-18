Общество 18.06.2023 в 13:00

В Бурятии распространяется зависимость от гадалок и гороскопов

Об этом в соцсетях рассказывают очевидцы
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Текст: Номер один
В Бурятии распространяется зависимость от гадалок и гороскопов
В паблике Аноним03 рассказали о новой, странной тенденции. По словам автора анонимного поста в больше людей становятся зависимыми от «провидцев», регулярно вкладывая большие средства на «магию» и гороскопы. 

«Я всегда думала зависимость может быть от табака, алкоголя, от еды и тому подобное. Моя самая близкая подруга после расставания с мужем не может обходиться без гадалок и нумерологов и гороскопов. Это болезнь какая-то , гадает онлайн, лично ездит по разным местам, а если с кем-то познакомится и сразу бежит рассчитывать совместимость. Тут тысячу, там – две. И к концу месяца вечно без денег. Почему люди верят этим шарлатанам? Верить надо в себя. Наверное это зависимость и от этого надо лечиться!» - пишет автор поста. 

В комментариях автора поддержали: 

- Гадалки, экстрасенсы - это просто, деньги отдал и тебе всё разложили по полочкам. У них все виноваты, только не ты. А в храм пойти, надо же отстоять на службе, молиться , признать свои грехи и ошибки... Духовно работать над собой. Это труд. К гадалкам ходят лени. Вторая сторона - они не от Бога точно. Подсадят вам кого-то в душу и все. 

- Потеряла веру в себя, доверяет другим свое будущее. И зря

- Это страх будущего. 

- Спасибо за информацию, теперь знаю, как можно дополнительно заработать, - высказываются и шутят пользователи. 

Фото: Pixabay.com
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