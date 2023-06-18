В Бурятии распространяется зависимость от гадалок и гороскопов

В паблике Аноним03 рассказали о новой, странной тенденции. По словам автора анонимного поста в больше людей становятся зависимыми от «провидцев», регулярно вкладывая большие средства на «магию» и гороскопы.«Я всегда думала зависимость может быть от табака, алкоголя, от еды и тому подобное. Моя самая близкая подруга после расставания с мужем не может обходиться без гадалок и нумерологов и гороскопов. Это болезнь какая-то , гадает онлайн, лично ездит по разным местам, а если с кем-то познакомится и сразу бежит рассчитывать совместимость. Тут тысячу, там – две. И к концу месяца вечно без денег. Почему люди верят этим шарлатанам? Верить надо в себя. Наверное это зависимость и от этого надо лечиться!» - пишет автор поста.В комментариях автора поддержали:- Гадалки, экстрасенсы - это просто, деньги отдал и тебе всё разложили по полочкам. У них все виноваты, только не ты. А в храм пойти, надо же отстоять на службе, молиться , признать свои грехи и ошибки... Духовно работать над собой. Это труд. К гадалкам ходят лени. Вторая сторона - они не от Бога точно. Подсадят вам кого-то в душу и все.- Потеряла веру в себя, доверяет другим свое будущее. И зря- Это страх будущего.- Спасибо за информацию, теперь знаю, как можно дополнительно заработать, - высказываются и шутят пользователи.Фото: Pixabay.com