Отсрочка платежа по кредиту
Вопрос: «Здравствуйте! У нас временные финансовые трудности, нечем платить за кредит. Можно ли получить отсрочку платежа?»
Юлия Петровна Т.
В случае трудного материального положения можно обратиться за помощью к государству и финансовым организациям. Они готовы предоставить отсрочку от платежа по займу.
Условия для ее получения:
- доход упал более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, что могут подтвердить документы;
- оформили заём до 1 марта 2022 года;
- подали обращение об отсрочке до 31 декабря 2023 года.
В этом году Правительство установило ограничение на размеры займов для предоставления отсрочки.
Получить отсрочку можно по всем видам кредитов:
- кредитным картам;
- потребительским;
- займам наличными;
- автокредитам;
- ипотеки.
Максимальные размеры кредитов, на которые можно взять отсрочку:
По потребительским:
- 300 тыс. рублей для физлиц;
- 350 тыс. рублей для ИП;
- 100 тыс. рублей для людей по займам с лимитом кредитования (например, по кредитным картам);
- 700 тыс. рублей по автокредитам.
По ипотечным:
- 6 млн рублей для Москвы,
- 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;
- 3 млн рублей для остальных регионов России.
Как оформить кредитные каникулы?
- Физлицам: принесите в банк справку из налоговой, больничный лист на срок больше месяца, уведомление о регистрации на бирже труда и другие документы, подтверждающие снижение дохода.
- ИП и МСП: код деятельности по ОКВЭД должен соответствовать списку пострадавших отраслей.
Подать заявление на предоставление кредитных каникул можно лично в офисе банка-кредитора, а также онлайн на его сайте или в мобильном приложении.