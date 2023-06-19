Отсрочка платежа по кредиту

Вопрос: «Здравствуйте! У нас временные финансовые трудности, нечем платить за кредит. Можно ли получить отсрочку платежа?»

Юлия Петровна Т.

В случае трудного материального положения можно обратиться за помощью к государству и финансовым организациям. Они готовы предоставить отсрочку от платежа по займу.

Условия для ее получения:

- доход упал более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, что могут подтвердить документы;

- оформили заём до 1 марта 2022 года;

- подали обращение об отсрочке до 31 декабря 2023 года.

В этом году Правительство установило ограничение на размеры займов для предоставления отсрочки.

Получить отсрочку можно по всем видам кредитов:

- кредитным картам;

- потребительским;

- займам наличными;

- автокредитам;

- ипотеки.

Максимальные размеры кредитов, на которые можно взять отсрочку:

По потребительским:

- 300 тыс. рублей для физлиц;

- 350 тыс. рублей для ИП;

- 100 тыс. рублей для людей по займам с лимитом кредитования (например, по кредитным картам);

- 700 тыс. рублей по автокредитам.

По ипотечным:

- 6 млн рублей для Москвы,

- 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;

- 3 млн рублей для остальных регионов России.

Как оформить кредитные каникулы?

- Физлицам: принесите в банк справку из налоговой, больничный лист на срок больше месяца, уведомление о регистрации на бирже труда и другие документы, подтверждающие снижение дохода.

- ИП и МСП: код деятельности по ОКВЭД должен соответствовать списку пострадавших отраслей.

Подать заявление на предоставление кредитных каникул можно лично в офисе банка-кредитора, а также онлайн на его сайте или в мобильном приложении.