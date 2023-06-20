Снижение зарплаты по инициативе работодателя

Вопрос: «Произошел конфликт с начальником. В отместку он грозится снизить заработную плату. Имеет ли он на это право?»

Светлана Г.

Работодатель может платить меньше, но лишь в определенных случаях. Снижение заработной платы, возможно, например, в случае изменения (сокращения) объема выполняемой работы, должностных обязанностей, рабочего времени.

Многие работодатели пытались урезать зарплату работникам при переходе на удаленный режим работы, но такая практика была пресечена.

Также согласно ч. 1, 5 ст. 74 ТК РФ понижение зарплаты работнику при неизменности его должности возможно, только если изменились организационные или технологические условия труда, а также в связи с изменением режима рабочего времени.

Есть схемы и способы, с помощью которых работодатели могут снизить зарплату и заключаются они, в основном, в манипулировании размером премиальных выплат и попытками изменить объем должностных обязанностей. Например, перевести часть должностного оклада в премию и выплачивать ее в зависимости от результатов труда и соблюдения трудовой дисциплины. Но для этого нужно внести изменения, как минимум, в трудовой договор. Кроме того, если премия входит в размер ежемесячного вознаграждения, но размер ее не прописан, работодатель может просто ее сократить или вовсе упразднить. Также премия и ее размер могут быть указаны в локальных нормативных актах как право работодателя ее выплачивать, а раз это право, то работодатель может им воспользоваться или игнорировать.

Если работник не согласен с изменением размера выплачиваемого вознаграждения, то ему следует обратиться с письменным заявлением к работодателю. Если оно не будет рассмотрено надлежащим образом, то работник может обратиться в региональную трудовую инспекцию, далее в прокуратуру, а затем и в суд.