Общество 22.06.2023 в 09:00

Дата начислений детских пособий

Когда поступают деньги?
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Текст: Номер один
Дата начислений детских пособий
Pixabay

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, в какие дни начисляют детские пособия?»

Юлия Т.

Третьего числа каждого месяца поступают:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Пятого числа каждого месяца на карту «Мир» поступает ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет.

Восьмого числа каждого месяца на карту «Мир» поступает пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

С 1-го по 25-е число на карту «Мир» поступают:

- единовременная выплата при рождении ребенка,

- первый платеж по любому пособию, которое недавно оформили.

Если выплаты приходят наличными по почте, их доставят в разные дни с 1-го по 25-е число месяца в зависимости от графика работы отделения почты.

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